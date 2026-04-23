鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 13:50

行政院院長卓榮泰今（23）日於院會中宣布，為因應中東局勢動盪及即將到來的防汛挑戰，政府將全力穩定民生物價，五月份民生用天然氣與桶裝瓦斯持續凍漲，並針對全台約 9 萬輛計程車提供每車 6,000 元的油價補貼。此外，包含公路客運與國內航線在內的大眾運輸票價將維持三個月不動，差額由政府吸收，確保民眾生活負擔不因國際油價波動而增加。針對產業物資，經濟部已盤點塑膠原料與瀝青供應，確保供應無虞。

行政院今召開第 399 次院會，針對近期中東區域局勢變遷引發的能源供應疑慮，以及台灣即將進入的汛期，行政院發言人李慧芝於會後記者會轉述，卓榮泰指示相關部會必須以民生穩定為首要目標。經濟部表示，目前國內油氣存量充足，天然氣調度已規劃至 6 月，並宣布 5 月份民生用天然氣及桶裝瓦斯將持續凍漲，落實照顧庶民經濟的政策方針。

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在能源價格平穩措施方面，政府將持續維持油價為亞洲鄰近國家最低價，由中油公司預估吸收 114.7 億元。對於受油價波動影響最為直接的交通運輸業，行政院宣布自 5 月 20 日起推動計程車油價補貼案，全台約 9 萬輛合法登記之計程車，包含一般小黃及多元計程車（排除純電車），每台車將補助 6,000 元加油金。司機可透過中油優惠卡享受每公升 5 元的折讓，只要在 8 月底前完成加值，額度可使用至 2026 年年底，預期將有效減輕運將負擔。

針對大眾運輸，政府秉持票價不漲價原則，公路客運與國內航線票價將實施三個月凍漲計畫。若業者成本觸及調價門檻，其票價差額將由政府編列預算實施票差補貼，確保消費者不受到價格轉嫁影響。國內海運客運也將視情況提供油價折讓，全方位降低交通成本對通膨的壓力。

在產業供應鏈平穩部分，經濟部針對重要民生物資進行盤點。為確保各類民生通路如全聯、小北百貨的塑膠袋供應與價格平穩，中油與台塑（1301-TW）於 4 月已增產 5,000 噸聚乙烯原料，並承諾不漲價。公共工程所需的瀝青原料，目前國內庫存約 6.1 萬噸，足以供應至 6 月底。此外，政府已成功媒合醫療器材及農業包材等 30 項重要物資的原料供應，解決產業燃眉之急。

面對極端氣候挑戰，經濟部指出目前正處於先抗旱後防汛的關鍵期，全台已布署 1,798 台大型移動式抽水機與逾 2 萬公尺防水擋板。本次防汛重點在於導入人工智慧監控，整合全台 9,650 支監控鏡頭進行淹水影像辨識。行政院更與 Google 合作，民眾未來可透過 Google 地圖即時掌握淹水路段，避開危險區域。