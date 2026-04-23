鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-23 20:06

因應近期中東動盪致國際能源市場波動，國內油價持續攀升，對第一線運輸產業形成明顯經營壓力，交通部長陳世凱今 (23) 日主持記者會，宣布秉持「穩定民生、即時協助」兩大原則，正式啟動「計程車油價折讓補貼措施」，期待透過簡單、直接讓司機立即有感，小黃司機可用中油卡提供油價折讓，每公升折讓 5 元，可折讓共 1,200 公升，每車最多折抵 6,000 元。

陳世凱表示，計程車是城市流動的動脈，也是受油價衝擊最直接的族群。本次補助對象為全國合法登記之在籍計程車 (不含純電動車)，估受惠車輛約 9 萬輛，政府採取直接補貼模式，提供每車最高 6,000 元的補助總額，每公升折抵 5 元，減輕駕駛朋友的加油壓力。

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今日現場包括汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉也現身表示，目前工會會員約 10 萬餘人，計程車駕駛共占約 7 成，在中東戰爭發生後，以 95 無鉛汽油為例，每公升上漲約 5 元、漲幅高達 18%，對駕駛來說成本負擔重，交通部即時與不僅緩解駕駛壓力，也紓解轉嫁消費者的狀況，對產業、民生都有幫助，更盼後續油價持續上漲，再請陳部長協助司機爭取補助。

陳世凱也強調，政府要做運將朋友最堅強的後盾，透過「簡單、直接、立即有感」的補貼，與產業攜手度過高油價難關。

交通部說明，申請登記期間自今 (2026) 年 5 月 20 日起至 8 月 31 日止，可一路使用到今年 12 月 31 日。至於登記據點、申請文件及相關作業細節，將於後續研議完成後另行公告，確保措施順暢推動。

陳世凱表示，計程車不僅是公共運輸的重要一環，更是許多家庭的生計依靠。在高油價環境下營運壓力沉重，本次補助措施不僅提供即時經濟支持，更展現政府與產業攜手面對挑戰的決心。