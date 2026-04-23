鉅亨網新聞中心 2026-04-23 13:39

白宮於 2026 年 3 月向國會提交《人工智慧國家政策框架》，全面展現川普政府的 AI 治理路線。核心主張是大幅鬆綁監管、拒絕歐式預防原則，強調政府應清除創新障礙，而非設下過多限制。同時，白宮提議以統一的聯邦規範取代分散的州級立法，藉此降低企業合規成本，確保美國在全球 AI 競賽中維持絕對領先。

美國AI國家框架出爐：免除開發者責任、鎖定電力保護、力保創新速度。(圖:shutterstock)

具體的保護措施方面，白宮將兒童安全視為首要任務，建議強化 AI 平台的年齡核驗機制與家長管控權，並延續《Take It Down Act》的精神打擊深度偽造內容。

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針對 AI 基礎設施帶來的能源挑戰，政府提出《電力用戶保護承諾》，確保 AI 數據中心的建設成本不會轉嫁至居民電費，同時簡化基礎建設審批流程，允許開發商利用自備電源降低對公共電網的衝擊。

此外，對於中小企業，政策將透過稅收激勵與技術援助，確保其在 AI 轉型浪潮中具備競爭力。

在極具爭議的智財權與言論自由領域，白宮展現了精確的政治平衡。文件傾向支持將版權材料用於模型訓練的合法性，但將最終裁量權留給司法系統，並研議建立保護個人聲音與外貌權的聯邦框架。

同時，白宮強硬要求禁止政府以意識形態理由干預 AI 內容審核，並建立透明的申訴管道以保護公民言論自由。

對於勞動力市場，政府則避開敏感的失業議題，轉而提倡將 AI 培訓嵌入現有教育體系與學徒制，確保勞工能共享技術帶來的增長紅利。

這份政策框架的核心邏輯在於「監理統一化」與「責任隔離」。白宮明確反對設立新的 AI 監管機構，主張由現有各專業領域單位管理，並提議國會授權預佔那些阻礙 AI 發展的州級法律，建立全國一致的合規標準。