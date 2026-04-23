鉅亨網新聞中心 2026-04-23 13:50

華為周三 (22 日) 舉辦鴻蒙智行春季新品發布會，正式開啟全新一代問界 M9 及 Ultimate 領世加長版的預售。華為常務董事余承東在會上強調，自兩年前首款 M9 發布以來，整個中國汽車產業都在學習與追趕，而此次新車搭載超過 140 項創新技術，並非簡單升級而是「全面重構」，目標是讓競爭對手永遠難以追上。

全新問界 M9 系列展現了極高的市場號召力，預售開啟僅 1 小時，訂單量便突破 11,500 台。價格方面，標準版起售價為人民幣 49.98 萬元，而定位更高端的 Ultimate 領世加長版則為 66.98 萬元。

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華為指出，新車首發搭載華為新一代巨鯨電池平台與智擎雙碳化矽電驅系統，並配備採用融合架構的新一代途靈全主動底盤。智能輔助駕駛系統全面升級至 ADS 5.0，結合行業首發的 6 激光雷達及 896 線雙光路圖像級激光雷達，構建出 360° 無死角的感知矩陣，大幅提升駕駛安全與從容感。此外，車輛還支援 V2V 無網通訊與衛星通訊的天地網聯系統。

全新一代 M9 提供多樣化的空間布局。標準版車長 5,285 毫米，而加長版車長延伸至 5,402 毫米，軸距達 3,236 毫米，並提供 4 座、5 座及 6 座布局。車內包括最多可搭載 4 把零重力座椅、支援 180 度旋轉的座椅，以及在斜坡上也能保持水平的自適應小桌板，滿足商務接待與家庭出遊的多重需求。