鉅亨網新聞中心 2026-04-21 19:40

2026 年開年以來，中國汽車市場陷入了一場降價風暴。媒體統計，截至一季度末，已有超過 16 家主流車企、近 70 款車型捲入這場激烈的價格戰，涵蓋了從豪華品牌到自主新勢力的所有陣營。

從豪華車到買菜車無一倖免

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本輪降價的力道令人震驚，尤其是過去價格堅挺的豪華品牌成為了「急先鋒」。BMW 純電旗艦 i7 M70L 直降 30.1 萬元人民幣，創下豪華車降價紀錄，賓士 (Mercedes-Benz)E 級與奧迪 (Audi)A6L 的優惠幅度也分別高達 13.5 萬與 15 萬元。

在合資品牌方面，曾經的 B 級車標桿如雅閣 (Accord)、邁騰 (Magotan) 裸車價紛紛跌破 14 萬元人民幣，甚至出現「以 A 級車價格買 B 級車」的現象。

數據顯示，2026 年 1 至 3 月，新能源車平均降價 3.8 萬元 (降幅 13.7%)，而常規燃油車的降價壓力更大，平均降幅達 14.3%，反映出燃油車在市場滲透率被新能源車 (3 月已突破 52.9%) 全面超越後的生存焦慮。

行業利潤受擠壓

儘管消費者迎來了買車的最佳窗口期，車企卻面臨嚴峻的生存挑戰。2026 年 1 至 2 月，中國汽車行業利潤同比暴跌 30%，行業利潤率僅為 2.9%，遠低於下游工業企業 5.8% 的平均水準。與此形成鮮明對比的是上游產業的「暴利」，有色金屬與石油行業的利潤率分別高達 39.4% 與 30%。

專家指出，目前行業處於「賣餃子的不賺錢，賣餃子皮的發財」的病態結構。以電池龍頭寧德時代為例，其利潤連續五年高速增長，2026 年首季淨利潤已突破 200 億元，與整車企業的慘淡經營形成強烈反差。

供需失衡與政策變動加劇內卷

這場激烈的價格戰背後有多重因素驅動。首先是庫存積壓嚴重，今年 1 月全國汽車銷量同比下滑 14%，導致經銷商手中新車庫存高達 357 萬輛，消化週期延長。