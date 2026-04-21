鉅亨網新聞中心 2026-04-21 16:50

在全球半導體與供應鏈重組加速之際，中國資通訊龍頭華為正快速推進供應鏈本土化。最新拆解報告顯示，其旗艦機 Pura 80 Pro 的國產零件占比已升至 57%，創下新高。相較 2020 年產品僅 19% 的國產化率，4 年間大幅提升近三 3 倍，凸顯華為在國際技術封鎖壓力下，供應鏈自主化已取得關鍵進展。

這場供應鏈的深層結構性調整始於 2023 年。數據顯示，自該年起華為的國產零件占比開始快速爬升，與此同時，來自美、日、韓等國企業的零件採購率合計下降了超過 20%。

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這一轉變引發了國際拆解熱潮，從加拿大技術機構到日本研究機構 Fomalhauto Techno Solutions，紛紛對華為 Mate 60 Pro 進行深度分析。

報告指出，華為不僅在核心的 5G 麒麟 9000S 晶片上實現了國產化突破，證實其具備縮小與海外技術差距的能力，更在顯示器、影像感測器及存儲晶片等領域加速導入本土供應商。

在具體的零件布局上，華為正逐步優化其供應鏈名單，以提升整機競爭力。儘管早期的 Mate 60 系列在部分外圍配置如長焦鏡頭感應器、光學指紋模組及記憶體方面受限於成本與供應鏈成熟度，仍延用舊款型號或海力士等海外品牌，但隨後的 Pura 與 Mate 系列已展現出更強大的國產化決心。

目前，思特威的影像傳感器、長江存儲與長鑫存儲的存儲晶片，均已陸續進入華為手機的關鍵零件清單，打破了過去對進口技術的高度依賴。

值得關注的是，美國對華技術禁令的「反作用力」正逐漸浮現。不少國際評論認為，技術封鎖反而激發了中國本土企業追求自立更生的決心。

以鏡頭模組供應商歐菲光（O-Film）為例，該公司在 2020 年被列入美國實體清單並遭蘋果公司終止合作後，經歷了一段動盪期。