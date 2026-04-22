ServiceNow財報揭中東大型合約延遲 盤後重挫12%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 07:22

ServiceNow財報揭中東大型合約延遲，盤後股價重挫(圖：Shutterstock)

公司指出，受持續衝突影響，當地多筆大型本地部署合約延後結案，使訂閱營收成長面臨約 75 個基點的壓力。

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營運長 Amit Zavery 表示，這些交易預計將在今年內陸續完成。他坦言，「我們不知道這些衝突何時會解決，但我們仍持續與客戶合作。」

ServiceNow 與同業類似，也面臨投資人擔憂 AI 工具可能透過自動化原本由軟體完成的任務，進而削弱企業對傳統軟體的需求。

Anthropic 與 OpenAI 推出的先進程式開發工具，近月引發軟體股拋售潮，華爾街甚至將此稱為「SaaS 末日」(SaaSpocalypse)。

Zavery 表示，「我並不擔心這樣的說法」，並指出公司超過 50% 的新業務來自非「按席次計價」模式，即營收與平台使用量掛鉤，而非使用者授權數。

公司以 77.5 億美元收購資安新創 Armis，也可能在 2026 會計年度帶來短期壓力，預計全年自由現金流利潤率將下滑約 200 個基點，第二季營業利潤率則將下降約 125 個基點。

第一季期間，ServiceNow 簽下 16 筆年化金額超過 500 萬美元的合約。

執行長 Bill McDermott 在財報會議中表示，儘管客戶加大 AI 相關支出，公司並未面臨核心產品降價壓力。

公司預估 2026 年訂閱營收為 157.4 億至 157.8 億美元，高於先前預測的 155.3 億至 155.7 億美元。

第二季訂閱營收預估為 38.15 億至 38.20 億美元，也高於 LSEG 統計分析師平均預期的 37.5 億美元。