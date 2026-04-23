鉅亨網新聞中心 2026-04-23 09:22

NAND 快閃記憶體龍頭 SanDisk (SNDKV-US) 近日宣布啟動高頻寬快閃記憶體（HBF）原型產線，並規劃於 2027 年實現商業化量產。市場認為，這不只是技術升級，更是 SanDisk 複製 SK 海力士 HBM 成功模式的關鍵一步，意圖從傳統供應商躍升為產業標準制定者，搶占下一個 AI 記憶體時代的主導權。

過去三年，AI 的發展重心主要集中在「訓練」階段。為了讓 GPU 能在極短時間內處理海量數據，業界極度依賴高頻寬記憶體（HBM）。然而，隨著大模型逐漸走向應用端，AI 產業正從訓練轉向「推理」階段。

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推理業務與訓練不同，它需要頻繁調用已經訓練好的龐大模型，這對儲存設備提出了頻寬與容量的雙重苛求。

AI 推理時代來臨，記憶體界需要「混血新星」

目前市場上的記憶體方案存在一個巨大的「斷層」：HBM 速度極快但容量小且價格昂貴；傳統固態硬碟（SSD）容量夠大，但透過 PCIe 通道傳輸的速度與 HBM 相比慢了近百倍，根本無法滿足即時推理的低延遲需求。

在這樣的背景下，HBF（High Bandwidth Flash）應運而生。它就像是 HBM 與 SSD 的「混血兒」，採用了與 HBM 相似的矽通孔（TSV）垂直堆疊技術，卻使用 NAND 快閃記憶體作為基底。

這讓 HBF 能夠在維持與 HBM 接近的頻寬時，提供超過 10 倍以上的儲存容量，完美填補了 AI 推理市場那道令人頭痛的「記憶體牆」。

打不過，就跟最強的人聯手

回顧 SK 海力士的崛起，最重要的轉捩點在於，對技術路線的堅定押注與標準化的掌控力。早在 2023 年產業觀望之際，SK 海力士就全力投入 HBM3 的量產，最終成為輝達（Nvidia）的獨家供應商，這場技術豪賭讓其在 2025 年拿下了全球近 60% 的 HBM 市佔。現在，SanDisk 似乎正走在同一條路上，而且聰明地選擇了與「前輩」聯手。

SanDisk 早在 2025 年便與 SK 海力士簽署了合作備忘錄，並在 2026 年進一步成立「HBF 規格標準化聯盟」。

這場強強聯手的背後邏輯非常清晰：SanDisk 貢獻其在 3D NAND 堆疊工藝上的深厚積累，特別是領先業界的 332 層 BiCS 技術；而 SK 海力士則提供其在 HBM 領域早已獲得驗證的先進封裝解決方案。

對 SanDisk 而言，獲得 SK 海力士的支持，等同於拿到了進入全球頂尖資料中心生態系的門票，能繞過傳統存量市場的惡性競爭，直接在 AI 推理的增量市場中插旗。

架構才是真本事

要在記憶體產業翻身，單靠層數的堆疊是不夠的，這就像盲目蓋高樓而不改善結構，最終只會遇到穩定性的瓶頸。SanDisk 在這場賽局中的殺手鐧是「CBA」架構（CMOS directly Bonded to Array）。

傳統做法是將儲存單元與控制電路放在同一片晶圓上，這會讓設計互相妥協；而 SanDisk 的 CBA 技術則是將控制電路與儲存陣列分開製造，再像三明治一樣精準鍵合。

這種「分而治之」的策略帶來了驚人的效能回饋。SanDisk 第 10 代的 3D NAND 產品，其介面速度比前代提升了 33%，儲存密度更是暴漲了 59%。這意味著在同樣大小的晶片裡，SanDisk 能塞進更多的資料，並提供更快的讀取速度。

這種架構上的革新，讓 SanDisk 不再只是跟在三星等大廠後面的追隨者，而是具備了自主定義「高效能 NAND」標準的底氣。當三星等對手也開始計畫引入類似技術時，SanDisk 已經率先一步，開始與客戶洽談 2027 年後的長期供應合約。

「零件商」晉升「規則制訂者」的關鍵戰

SK 海力士當初之所以成功，不僅是因為技術好，更是因為其技術最終變成了「產業標準」。如今 SanDisk 透過與 SK 海力士在開放運算專案（OCP）框架下成立工作小組，積極拉攏晶片設計商與雲端服務商共同制訂 HBF 規範，正是要重演這段歷史。

一旦 HBF 成為像 DDR 記憶體那樣普及的基礎設施，SanDisk 的角色將從單純的零組件供應商，搖身一變成為 AI 推理時代的解決方案定義者。

雖然儲存產業存在劇烈的週期波動，但 AI 推理的需求是長期且明確的。未來的 AI 伺服器將形成「HBM + HBF + SSD」的三層混合架構：HBM 負責極致運算，HBF 負責海量推理緩存，SSD 則負責冷資料存儲。

SanDisk 正是瞄準了這個全新的、不可或缺的生態位階。如果說 SK 海力士定義了 AI 訓練的存儲高度，那麼 SanDisk 正在試圖定義 AI 推理的存儲寬度。

3 年後市場會見證另一個奇蹟嗎？

回顧產業歷史，領先者往往不是因為規模最大，而是因為最先看見未來。SanDisk 透過與 SK 海力士的戰略綁定，不僅分散了龐大的研發與資本支出壓力，更在技術、產能與標準化話語權上取得了平衡。

如果 2027 年 HBF 能如期商業化並走向主流，SanDisk 將不僅僅是重回產業中心，更可能成為納斯達克 100 指數中，另一個讓投資人驚豔的「存儲轉骨」傳奇。