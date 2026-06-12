鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 16:00

《Yahoo Finance》報導，最新數據顯示，在軟體開發等容易受 AI 影響的職業中，20 出頭年輕勞工的就業人數下降速度，明顯快於從事較不容易被自動化工作的人。

史丹佛數位經濟實驗室 (Stanford Digital Economy Lab) 這周發布了一系列 AI 經濟指標，用來追蹤這項技術對勞動市場的影響。其中包括每月更新的「金絲雀儀表板 (Canaries Dashboard)」。其利用匿名化的美國 ADP(小非農) 薪資資料建立而成，名稱來自研究團隊去年發表的一篇廣受引用的研究。該研究聚焦於最早受到 AI 技術衝擊的職業變化，因此將這些職業比喻為「煤礦中的金絲雀」。

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這篇於去年 11 月發表的論文指出，自生成式 AI 在軟體開發、客服等領域廣泛普及後，職涯初期工作者已開始遭遇挫折。相較之下，資深工作者及從事較不受 AI 影響職業的人，整體情況相對穩定。

而最新來自 ADP 與史丹佛數位經濟實驗室的數據顯示，這種現象仍存在。截至今年 4 月，在最容易受 AI 影響職業中，22 至 25 歲工作者的就業人數較去年同期減少了 4.2%，而同年齡層、但從事較不受 AI 影響工作的人，降幅僅為 1.7%。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，由於職涯初期工作者僅占這份資料集 (涵蓋 2.5 萬家公司、460 萬名員工) 約 7%，因此這份儀表板證明了「如果經濟學家只從整體數據尋找 AI 的影響，他們很可能什麼都看不到。」

Richardson 表示，「AI 的影響是發生在工作任務層級。因此，你必須拿著顯微鏡去看數據。」

事實上，若把所有年齡層一起計算，在 AI 高度暴露的職業中，就業人數較去年僅下降 0.2%。而在較不受 AI 影響的職業中，就業人數甚至成長了 0.1%。

但當進一步深入分析，更明顯的趨勢便開始浮現。例如，在軟體開發領域中，年輕工作者的就業人數在 2022 年勞動市場最火熱時達到高峰，但自 ChatGPT 問世後便開始下滑，30 歲以上工作者的就業人數卻持續增加。客服領域也大致呈現相同趨勢。

不過，這種情況並非所有職業都適用。例如，被認為較不容易受 AI 影響的倉儲理貨員，就沒有出現相同模式。而在成長快速的居家照護助理領域，情況甚至完全相反。自 ChatGPT 推出以來，年輕工作者反而成為就業成長最快的族群。

Richardson 認為，這些數據不應被解讀為勸退年輕人進入 AI 高度影響的產業。相反地，它更像是一個行動呼籲。

史丹佛數位經濟實驗室特別指出，當 AI 主要扮演「自動化」角色時，職涯初期工作者的就業人數確實會下降，或者就業成長變得更加有限。但如果 AI 扮演的是「增強」角色，也就是協助人類提升工作能力，而非直接取代時，這種負面影響似乎並不存在。

Richardson 表示，「當你從自動化走向增強時，這種現象就會逐漸消失。」隨著人們在職涯中累積經驗、年齡增長、工作內容變得更複雜，這種影響也會愈來愈小。」

這份研究最重要結論是：雇主需要幫助年輕員工提升技能，讓他們能夠勝任更複雜的工作。而年輕工作者則需要積極向資深同事學習，以便更快完成職涯成長。