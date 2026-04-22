鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 07:10

《路透》週三 (22 日) 報導，台積電展示新一代晶片製程技術，強調在不依賴 ASML 最新一代曝光機設備的情況下，仍可推進晶片微縮並提升運算效能。

根據供應鏈數據，台積電作為 ASML 最大客戶，目前沒有計劃在 2029 年前導入 ASML 最新的 High-NA EUV 微影設備用於晶片生產。該設備單台價格超過 3.5 億歐元 (約 4.1 億美元)。

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受此消息打擊，ASML ADR (ASML-US) 週三 (22 日) 收低 1.09% 至每股 1443.14 美元。反之，台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.26% 至每股 387.44 美元。

台積電週三於美國加州聖塔克拉拉舉行的活動中公布兩項關鍵技術，包括預計 2029 年量產、主攻人工智慧 (AI) 應用的 A13 製程，以及成本相對較低、可應用於手機、筆電與 AI 產品的 N2U 技術，顯示其在不同市場區隔同步布局。

台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強透露，公司目前將持續使用現有的 EUV 曝光機進行技術升級，而非導入新一代 High-NA EUV 設備。研發團隊已成功在既有設備基礎上挖掘更多潛力，並持續推進製程藍圖。

他還形容新一代 High-NA EUV 設備「非常、非常昂貴」。

台積電同步揭示多晶片整合進展，預計至 2028 年可將多達 10 顆大型運算晶片與 20 組高頻寬記憶體整合於單一封裝中，顯著提升 AI 晶片性能。

TechInsights 副董事長 Dan Hutcheson 指出，台積電透過多晶片封裝技術，實質上延續了摩爾定律，讓其從單一晶片架構轉向多晶片整合，進而提升效能與功耗表現。