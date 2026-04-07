鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 08:10

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周一 (6 日) 宣布兩項擴大合作協議，將為 Google(GOOGL-US)開發並供應客製化人工智慧 (AI) 晶片，同時為 Anthropic 提供額外的運算能力。分析師研判最新消息顯示博通 AI 營收有望超越先前預期，盤後股價上漲近 3%。

博通表示，已與 Alphabet 旗下 Google 達成一項為期五年的新協議，將在 2031 年之前向 Google 開發並供應 Google 的張量處理單元 (TPU)，以及用於 Google 下一代 AI 資料中心機架的網路與其他組件。

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博通另披露與 Anthropic 達成另一項協議，象徵雙方業務關係的延伸：從 2027 年起，Anthropic 將透過博通獲取約 3.5GW 的 TPU 運算資源。

不過博通在申報文件中補充指出，算力擴展的規模將取決於 Anthropic 持續的商業成功。

Anthropic 在新聞稿中暗示該公司的財務進展飛快，目前年化營收運轉率 (run-rate revenue) 已超過 300 億美元。該數字在 2025 年底僅約 90 億美元。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 指出，博通曾預測 2027 會計年度的 AI 營收約為 1000 億美元，但「現在看來這個數字顯然偏低」，意味著該公司表現可能優於投資人預期。

根據 Rasgon 計算，博通營收每增加約 100 億美元，約可轉化為 EPS 增加 1 美元，他認為博通的股票目前極具吸引力。

博通股價周一盤後交易中上漲近 3%，不過今年來到周一稍早收盤為止，已累計下跌 9%。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，新協議讓市場目光重新聚焦於博通這位「主要贏家」身上。

雖然博通成功贏得新業務，但並非市場唯一選擇，目前大型 AI 公司正加速推動供應管道多元化，以盡可能多累積算力。