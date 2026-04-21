Google新一代TPU即將亮相 聯發科衝漲停、市值3.3兆元寫新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-21 11:13

Google 本周舉行 Google Cloud Next"26 大會，市場普遍預期，將端出最新一代 v8 架構張量處理器 (TPU)，聯發科 (2454-TW) 因傳出拿下負責推論的 TPU v8i 系列產品，今 (21) 日股價提前表態，衝上漲停板 2,090 元，市值也刷新紀錄，達新台幣 3.3 兆元。

聯發科示意圖。(鉅亨網資料照)

Wccftech 日前報導，Google 擬於本週推出新一代 TPUv8 AI 晶片，分別交由聯發科與博通 (AVGO-US) 開發。其中，聯發科主要負責成本效率的推論晶片 TPU v8i，主要用於 AI 模型部署與服務端推論運算，博通則負責高效能訓練晶片 TPUv8t，鎖定大型語言模型訓練需求。

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聯發科近年積極與 Google 合作，合作領域也從消費端延伸至雲端，尤其隨著 AI 資料中心需求爆發，聯發科看好，今年資料中心 ASIC 的營收會突破 10 億美元，並於 2027 年達到數十億美元的規模，並在未來三年成為第二大營收來源。