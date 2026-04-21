鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-22 07:20

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 透過官方 Telegram 帳號於週二 (21 日) 晚間發出強硬訊息，揚言將動用無人機與飛彈攻擊美國與以色列部隊，顯示中東局勢持續升溫。

穆吉塔巴：將動用無人機、飛彈攻擊美以軍隊 (圖：shutterstock)

原訂於巴基斯坦舉行的和平談判仍未展開，至今雙方均未派出代表團，外交進程陷入停滯。

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伊朗稱，為期兩週的伊美停火協議將於格林威治時間週二 (21 日)「午夜到期」，即台灣時間週三 (22 日) 上午 8 時。

穆吉塔巴於週二 Telegram 發布最新聲明中表示，伊朗軍方無人機可「如閃電般打擊」美國與以色列，其海軍也已準備對敵方施加新的重大打擊，釋出進一步軍事升級訊號。

伊朗最高領袖聲明發出之際，美國正對伊朗航運實施封鎖，而伊朗此前全面封鎖荷姆茲海峽，雙方對峙加劇。

(圖：shutterstock)

知情官員透露，德黑蘭原先計畫於週二派員參與會談，但隨後改變立場，要求美方先解除港口封鎖作為前提條件。不過，美國官員表示，目前並無解除相關封鎖的規畫，使談判前景更加惡化。

伊朗外交部長阿拉奇週二強烈批評美國對伊朗港口實施封鎖，直指此舉等同戰爭行為，並違反現行停火協議。

他透過社群平台表示，封鎖港口與攻擊商船、扣押船員，均構成嚴重違約，進一步升高區域緊張情勢。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則威脅：「只要 (美軍) 海上封鎖持續下去，伊朗就不會重新開放荷姆茲海峽；如有必要，伊朗將以武力打破封鎖。」

穆吉塔巴聲明釋出之後，美國總統川普宣布無限期延長停火，凸顯華府暫無意讓與伊朗的軍事衝突再度升溫，儘管川普先前曾表示，他不傾向延長停火協議。

白宮官員亦證實，美國副總統范斯取消原定於週二前往巴基斯坦與伊朗就結束戰爭進行談判的計畫，目前尚未重新安排時間，白宮將另行公布未來的會晤行程安排。