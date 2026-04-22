美國財長：美軍將繼續封鎖港口 伊朗儲油設施將飽和

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-22 11:51

美國財政部長貝森特周二（21 日）在社交媒體上發文，稱美國海軍將繼續封鎖伊朗港口，財政部將繼續對伊朗「極限施壓」。

美國財政部長貝森特。（圖：Shutterstock）

貝森特說，在數天內，伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島的儲油設施將達到飽和，伊朗油井將關閉。

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貝森特表示，限制伊朗海上貿易可直接打擊其主要收入渠道。貝森特提到，財政部將繼續通過「經濟狂怒行動」對伊朗「極限施壓」，以「系統性削弱伊朗籌集、轉移和回流資金的能力」。

美國總統川普周二也在社交媒體平台 Truth Social 上發帖，稱如果美國解除荷姆茲海峽封鎖，「就永遠不可能與伊朗達成協議，除非我國把這個國家其餘部分也炸掉，包括他們的領導人在內！」

據《伊朗學生通訊社》報導，伊朗議會主席團成員納德里周二表示，在美國海上封鎖問題解決前，「我方不會舉行第二輪談判」。

納德里否認了一些媒體關於伊朗派遣高階代表團訪問巴基斯坦的報導，表示「沒有任何伊方代表團在巴基斯坦」。

另據《俄新社》周二報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼說，美國解除對伊朗的海上封鎖，可能成為兩國舉行第二輪談判的基礎。