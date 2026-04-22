鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 09:30

CNBC 財經節目主持人克雷默 (Jim Cramer) 周二 (21 日) 表示，股市出現拋售時雖讓投資人承壓，但也可能帶來布局機會，關鍵在於投資人是否能跳脫恐慌情緒，回歸企業基本面進行判斷。他指出，在市場劇烈波動時持有股票並不容易，但有時市場判斷可能出錯，值得投資人撐過震盪。

（圖：REUTERS/TPG）

美股周二全面走弱，三大指數跌幅約 0.6%。在此背景下，克雷默舉出多檔個股案例，說明市場過度悲觀後的反彈機會。

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其中，資安公司 CrowdStrike(CRWD-US) 在 2024 年因軟體更新失誤，導致全球數百萬台微軟 (MSFT-US) 系統受影響，股價在一個月內暴跌超過三分之一，市場一度擔憂其品牌受損。然而至 2024 年底，股價已回升至事故前水準。進入 2025 年底後，市場又因人工智慧競爭加劇而出現疑慮，尤其在 AI 新創 Anthropic 發布 Mythos 模型並強調其偵測軟體漏洞能力後，相關疑慮升溫。

不過克雷默認為，AI 並非資安產業的威脅，反而可能帶動企業增加資安支出。該觀點在周二獲得部分市場認同，投行 KeyBanc 將 CrowdStrike 評等上調至相當於「買進」，股價逆勢上漲 3.8%。

微軟同樣被點名為市場過度悲觀的案例。該公司股價在 7 月創下超過 555 美元的歷史盤中高點後，一度回落至隔年 3 月的 356 美元，主要受市場對 AI 產品與軟體需求前景的疑慮影響。然而，克雷默指出，微軟在雲端平台 Azure 與企業軟體市場的核心優勢並未改變。隨著花旗發布看多報告並強調需求強勁，股價回升至周二收盤的 424.16 美元。

另方面，私募巨頭黑石集團近期亦出現類似走勢。市場原先擔憂其私募信貸曝險與軟體投資疲弱影響，股價在數周內由約 130 美元下跌至 100 美元附近，但隨著最壞情境未發生，股價迅速反彈，周二收於 128.50 美元，盤中一度觸及 133.25 美元。

醫療保險公司 UnitedHealth Group(UNH-US) 則因去年醫療成本上升與管理問題導致股價重挫，但在 2025 年 5 月前執行長 Stephen Hemsley 回歸後，市場信心逐步恢復。該公司周二公布財報後，克雷默認為這將是「一連串優於預期表現的開始」。