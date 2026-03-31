鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-31 12:30

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (30 日) 提醒美股投資人，不要在當前市場環境中拋售高品質股票，他認為目前市場更多是受到恐慌情緒、而非基本面驅動。

財經名嘴Cramer：這波拋售反而帶來進場機會(圖：Shutterstock)

他表示，「股市下跌有各種原因，有些合理、有些不合理。最近我們遇到的多半是不合理的情況，我想要釐清一些事情。因為市場氣氛不好，投資人反而在應該加碼的時候，賣出優質股票。」

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美股周一多數收低，早盤漲勢回吐。標普 500 與那斯達克分別下跌 0.39% 與 0.73%，而道瓊工業指數則小漲 0.11%。

儘管在油價上升的背景下，大盤仍回吐早盤漲幅，但 Cramer 指出，更值得關注的是股價表現與企業基本面之間的落差，特別是在科技股領域。

他以資安產業為例。市場近期擔憂私營 AI 公司 Anthropic 的人工智慧技術，可能取代傳統資安公司，導致 Palo Alto Networks(PANW-US) 與 CrowdStrike(CRWD-US) 股價承壓。

Cramer 表示，「這完全是錯誤的看法。實際上，AI 的興起反而會成為利多…… 因為這些 AI 工具也可能被駭客利用，更容易入侵網路系統。AI 本身就是一種潛在漏洞，沒有傳統資安的協助，你反而更脆弱。」

他指出，內部人士的信心也支持這項觀點，例如 Palo Alto 執行長 Nikesh Arora 近期買進價值 1,000 萬美元的自家公司股票。「如果他認為 AI 會對商業模式構成生存威脅，我不認為一位 CEO 會買進價值 1,000 萬美元的自家股票。」

Cramer 也談到社群媒體巨頭 Meta Platforms(META-US) 近期因法律判決而股價大跌，他認為投資人反應過度。

他表示，「我認為基於這些訴訟引發的拋售很奇怪。」並補充，這類案件通常在上訴後可能被推翻。