鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 08:40

在 AI 熱潮推動科技股飆漲之際，《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (20 日) 警告投資人應避免追逐「拋物線式上漲」的熱門股票，認為過度追高往往導致虧損，反而應將目光轉向被市場忽視、但基本面穩健的標的。

Cramer 指出，近期受人工智慧題材帶動的科技與半導體類股漲勢過快，對他而言「過熱」，並坦言過去經驗顯示，當買進此類快速上漲的股票時，往往容易遭遇回檔壓力。他特別提到，包括 SanDisk(SNDK-US)、英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 概念股近期表現強勢，但他選擇不跟隨市場熱潮。

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他分析，近期壓抑嬌生股價的主因，多為外部雜音，例如滑石粉相關訴訟風險，而非公司營運本身。這些負面因素掩蓋了新藥核准與業務調整等正面進展，使股價未能反映真實價值。

Cramer 強調，投資策略不應僅聚焦單一熱門族群，而應在投資組合中維持「熱門與冷門」的平衡配置。他指出，在當前由少數科技龍頭主導的市場環境下，一旦市場情緒或總體經濟條件轉變，原本領漲的標的可能迅速失去動能。

他補充，過度集中於單一產業，例如全數配置科技股，將放大風險，一旦該產業出現波動，整體投資組合將承受較大衝擊。相反地，持有部分被低估的標的，有助於在市場輪動時維持報酬穩定。