鉅亨網編譯許家華
在 AI 熱潮推動科技股飆漲之際，《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (20 日) 警告投資人應避免追逐「拋物線式上漲」的熱門股票，認為過度追高往往導致虧損，反而應將目光轉向被市場忽視、但基本面穩健的標的。
Cramer 指出，近期受人工智慧題材帶動的科技與半導體類股漲勢過快，對他而言「過熱」，並坦言過去經驗顯示，當買進此類快速上漲的股票時，往往容易遭遇回檔壓力。他特別提到，包括 SanDisk(SNDK-US)、英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 等 AI 概念股近期表現強勢，但他選擇不跟隨市場熱潮。
相較之下，Cramer 採取逆勢布局策略，轉向評價相對低迷的醫療保健類股。他表示，其投資組合近期已加碼嬌生 (JNJ-US)，儘管該族群今年以來在 S&P 500 中表現最差，但他認為這正提供了難得的低價布局機會。
Cramer 形容嬌生股價處於「自由落體」階段，並強調優質企業並不常出現折價機會，一旦出現就應適度布局。他進一步指出，嬌生在製藥領域仍具競爭力，甚至稱其為僅次於禮來 (LLY-US) 的頂尖藥廠之一，而其基本面並未因市場情緒轉弱而出現根本性改變。
他分析，近期壓抑嬌生股價的主因，多為外部雜音，例如滑石粉相關訴訟風險，而非公司營運本身。這些負面因素掩蓋了新藥核准與業務調整等正面進展，使股價未能反映真實價值。
Cramer 強調，投資策略不應僅聚焦單一熱門族群，而應在投資組合中維持「熱門與冷門」的平衡配置。他指出，在當前由少數科技龍頭主導的市場環境下，一旦市場情緒或總體經濟條件轉變，原本領漲的標的可能迅速失去動能。
他補充，過度集中於單一產業，例如全數配置科技股，將放大風險，一旦該產業出現波動，整體投資組合將承受較大衝擊。相反地，持有部分被低估的標的，有助於在市場輪動時維持報酬穩定。
整體而言，Cramer 認為市場並非所有股票會同時上漲，投資人應更審慎評估配置結構，而非盲目追逐漲勢最強的標的。在 AI 熱潮持續推升市場之際，資金輪動與評價修正的風險亦同步升高，凸顯分散布局的重要性。
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