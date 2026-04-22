鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 08:30

SpaceX 周二 (21 日) 於社群平台 X 宣布，已與人工智慧 (AI) 新創公司 Cursor 達成協議，SpaceX 獲得在今年下半年以 600 億美元收購該公司的權利，或是為雙方的合作項目支付 10 億美元。

SpaceX結盟「AI寫程式神器」！最高斥資600億美元收購Cursor 為史上最大IPO鋪路 (圖:Shutterstock)

SpaceX 透過貼文說：「SpaceXAI 與 @cursor_ai 正緊密合作，致力於打造全球頂尖的編碼與知識工作 AI。」

‌



Cursor 執行長 Michael Truell 也在 X 發文指出，能與 SpaceX 團隊合作擴大自家「Composer」AI 模型的規模令人感到興奮，還說這是打造最佳 AI 編碼環境的重要一步。

併購版圖持續擴大

今年 2 月，SpaceX 創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk) 已將這家可回收火箭公司與自己的 AI 新創公司 xAI 合併，當時估值達 1.25 兆美元。市場預期，這家合併後的巨頭正準備進行一場可能改寫歷史紀錄的首次公開發行(IPO)。

Cursor 近期正洽談以超過 500 億美元的估值籌集 20 億美元資金，據悉可能由創投人士 Andreessen Horowitz 領投，輝達 (NVDA-US) 與 Thrive Capital 也將參與投資。值得注意的是，安德森與輝達先前也曾投資過 xAI。

強攻 AI 編碼

Cursor 開發的工具旨在協助軟體工程師測試程式碼變更，並透過影片、日誌與螢幕截圖紀錄開發過程。對 xAI 而言，這筆交易象徵力圖追趕 OpenAI Codex 以及 Anthropic Claude 等競爭對手的企圖心。

馬斯克已在去年 3 月透過 xAI 以全股票交易併購社群平台 X。在 xAI 共同創辦人出現集體出走潮後，SpaceX 近期已從 Cursor 挖角兩名程式設計師。