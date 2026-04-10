永誠資產管理處 2026-04-10 16:31

Terafab: 計畫興建史無前例的超大規模 AI 算力晶片工廠… 我才不信

◆本週掀起新一輪討論的原因是 INTEL 加入了 Musk 主導的 Terafab 計畫

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◆Terafab 計畫最早提出的時間點是 2025 年 11 月的股東會，提到說目前「旗下公司」爆發的 AI 算力需求，但傳統晶片製造業的產能擴張速度跟不上，所指的包含 FSD、Optimus、xAI、SpaceX...

以上是客套的將公司的話陳述，以下是作者主觀上的分析，為何不看好 Terafab 計畫:

規模很誇張，計畫選在德州奧斯丁也就是 Tesla 美國生產的大本營附近，計畫蓋超大型的 2nm 工廠，目標年產能約當算力 1000GW，也就是目前全球 AI 算力晶片總產能的 50 倍。光是這個規模就讓人覺得現實無法實現，至少達成目標是天方夜譚，

1. 電網是難題，有這麼多電可用?

2. 半導體廠房工程的人員才是台積電提過美國擴廠最大難題，連建築工人都要從台灣招募，美國有足夠規模的工程人員，很難相信。

3. 設備產能也是瓶頸: 從哪裡生出這麼多半導體設備，還是乾脆說設備、光罩、電廠也都全部都由 Musk 旗下的公司也來自主生產，形成高度垂直整合的壟斷公司?

4. 號稱消耗資本 250 億美元，實際上數千億近兆的資金缺口，計畫中的利多很美好，花錢被質疑現金流與資金缺口，就閉口不提

5. 更不用提技術壁壘與生產良率…

流量密碼馬斯克的誑語，一切的一切都是為 SpaceX IPO 估值鋪路

作者相信 Terafab 還是會蓋，但規模不好說，多久達成不好說，3 年內有 1~2 個 Fab 且滿載持續運作都很了不起，追根究柢的核心目的，還是要給予 SpaceX IPO 一個美好的想像，營造馬斯克旗下各公司都有超高的訂單展望，才需要如此高的 AI 算力產能。

目的無非就是 將 Tesla、xAI、SpaceX 綑綁在一起，希望藉由強調集團綜效與垂直整合，避免原先主要投資馬斯克為 CEO 的 Tesla 股價溢價大量轉移至 SpaceX，但事與願違

Tesla 股價一路下跌，12/16 當時火熱的 SpaceX 與 Tesla 股價炒作，即是相對最高點，縱使 4 月反彈，也沒有跟上美股，正如本中心當時的預期，機構法人資金持續轉移，去買任何能間接持股 SpaceX 的私募基金商品。

換個角度思考，SpaceX IPO 預期會先有蜜月行情嗎，至少三個月也罷，就算後續暴跌，類似 Circle、CoreWeave? 如下圖

作者認為蜜月行情的幅度與長度都會更有限，原因是 SpaceX 太大了，一上市的市值預計 1.6~1.8 兆美金，跟上述 200~400 億的規模比超幾十倍，因此要動起來並炒作股價會更難，並且本頁最上方所述，資金已經早就在卡位，所以所謂 SpaceX 的估值溢價早已經啟動，可以視為現在就是蜜月行情的一部份，相關投資動作應該要提前，不應該期待與等待到 IPO 那一刻。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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