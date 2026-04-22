告別引擎聲浪？法拉利首款純電超跑將登場 定價上看55萬歐元

鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 10:30

法拉利 (Ferrari) (RACE-US) 首款純電動車即將問世。最新消息指出，該車款暫定售價約 55 萬歐元，預計將於下個月在義大利羅馬首度亮相，最終價格仍可能在約 ±10% 範圍內調整。

（圖：Shutterstock)

這款純電車被命名為「Luce」(先前專案代號 Elettrica)，在義大利語中意為「光」，象徵品牌對未來的關注。作為四門四座超跑，其定價明顯高於同品牌燃油 SUV 車型 Purosangue，後者起售價約 45 萬歐元。Purosangue 自 2023 年交付以來，已成為法拉利重要產品之一，成功拓展客群並推升平均售價，公司並將其產量控制在年度總產量約 20%，以維持稀缺性。

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市場普遍關注，法拉利自研電動平台能否說服重視內燃機聲浪與駕駛體驗的高端買家轉向電動車，同時超高端電動車的保值性與殘值表現，也將成為資本市場檢驗重點。法拉利過去表示，將在內燃機、混合動力與純電動之間維持產品多元，前提是能延續品牌核心的駕駛性能。

性能方面，Luce 採用四電機配置，綜合輸出超過 1000 匹馬力，搭載約 122kWh 電池組，續航里程約 530 公里。基於 800V 高壓架構，該車可在 15 分鐘內將電量充至 80%。電池系統由法拉利自行設計與組裝，電芯則由 SK On 供應，其能量密度達 195 Wh/kg，被公司稱為量產電動車中最高水準之一。即便電池增加車重，該車 0 至 100 公里加速仍可達 2.5 秒。

在駕駛體驗上，法拉利亦試圖延續品牌特色。公司早在 2021 年申請相關專利，透過聲學裝置放大電動馬達聲音，使其更接近傳統引擎低吼；另一項專利則設計「虛擬變速箱」，在無實體機械結構下模擬換檔感受，以強化駕駛沉浸感。

設計方面，該車內裝由前蘋果 (AAPL-US) 設計靈魂人物 Jony Ive 操刀。Ive 與法拉利董事長 John Elkann 關係密切，曾與 Steve Jobs 共同開創觸控螢幕時代。Ive 表示，設計核心在於功能性與直覺操作，強調儀表與方向盤整合，並批評大型觸控螢幕在汽車中實用性不足，認為過度依賴螢幕是「簡單且帶有偷懶成分」的做法。