鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-21 17:30

SpaceX 正加速推進其備受矚目的 IPO 計畫，目標是在今年 6 月底正式掛牌，並挑戰全球史上最大規模的 IPO 紀錄。

《路透社》引述消息人士最新報導，本周啟動為期三天的閉門分析師會議，地點橫跨德州的星際基地 (Starbase) 與田納西州 Colossus 數據中心。

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知情人士透露，SpaceX 財務長 Bret Johnsen 正全力向華爾街頂尖分析師推銷這一計畫。

SpaceX 目標估值高達 1.75 兆美元，並打算募資約 750 億美元。為確保商業機密不外洩，與會者被要求在進入會場前上交所有電子設備，顯示此次路演的高度保密性。

行程安排顯示，周二 (21 日) 的分析師會議在德州星際基地展開，包含全天會議與設施參觀，隔日則安排另一批代表法人機構的分析師參加專場簡報，周四 (23 日) 與會者將前往田納西州孟菲斯，實地考察代號為「Macrohard」的項目。

報導指出，上述一系列動作旨在向市場展示 SpaceX 在商業航天與 AI 基礎設施領域的深度融合能力。

今年 2 月，SpaceX 已完成對 xAI 的收購，這一戰略合併為其平台增添了獨特的競爭優勢。

人稱「木頭姐」伍德旗下的方舟投資近日也公開表示，基於星鏈 (Starlink)、發射業務及 xAI 合併後的可持續發展軌跡，1.75 兆美元的目標估值是合理的。

方舟投資進一步表達看好 SpaceX 的立場，盛讚 SpaceX 與 xAI 的合併。

這家投資公司說：「xAI 的合併為 SpaceX 平台增添戰略維度，這是其他任何同類上市公司都未曾嘗試複製的，馬斯克的目標無論從哪個角度來看都雄心勃勃，而 SpaceX 也已多次證明其有能力縮短先前質疑者預期的時間」方舟投資在聲明中也表示支持馬斯克的軌道數據中心目標。