鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 05:30

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (21 日) 宣布進軍快速成長的減重藥市場，推出全新 GLP-1 體重管理計畫，主打「快速且便利」的用藥取得方式，進一步擴大其在醫療保健領域的布局。

亞馬遜表示，旗下初級醫療服務品牌 Amazon One Medical 將主導該計畫，將肥胖治療整合進日常醫療照護流程，結合線上與實體門診、處方管理與藥局配送服務，將體重控制定位為需長期管理的慢性疾病，而非一次性療程。

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亞馬遜藥局部門副總裁兼總經理 Tanvi Patel 指出，提供快速取得藥物與透明定價，是公司改變藥局體驗的核心策略。透過擴大最新 GLP-1 藥物的可近性並提供明確價格，能讓患者更容易取得醫師開立的處方，並持續穩定用藥。

根據規劃，患者可透過 Amazon Pharmacy 取得多款熱門藥物，包括 Novo Nordisk (NVO-US) 的 Wegovy，以及新一代口服 GLP-1 藥物。對於有保險的患者，價格最低每月 25 美元；自費患者方面，口服藥起價為每月 149 美元。

針對注射型療法，包含 Wegovy 針劑與 Eli Lilly(LLY-US) 的 Zepbound，自費價格自每月 299 美元起，整體定價大致與目前市場水準相當。

亞馬遜此次布局的差異化優勢，在於其物流能力與龐大消費者基礎。公司強調可提供當日送達服務，並計畫於 2026 年底前將藥品當日配送擴展至 4500 個城市。此外，平台也將推出隨需處方續配服務，訊息諮詢費用 29 美元起，視訊診療為 49 美元起，進一步提升使用便利性。