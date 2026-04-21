華航：高油價未影響太多 需求決定價格 載客率仍有85%
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 董事長高星潢今 (21) 日指出，目前油料占總成本比重接近 40%，除了加收燃油附加費，票價也都會調，不過，市場供需決定價格，未看到受太大影響。
高星潢說明，華航採取三個原則，不讓航班中斷、滿足旅客需求並合理反映成本，在燃油附加費調漲後平均載客率仍有 85%，歐洲線更因中東戰事的轉單效應，達到 90%。
高星潢強調，雖高油價會使獲利下修，但「市場供需會決定價格」，跟著市場走，目前看來沒有受到太大影響。
華航今日宣布「2026 華航馬拉松 星光夜跑」即刻開放網路報名，萬眾矚目的賽事將於 10 月 31 日在台北大佳河濱公園熱血登場，今年規劃半程馬拉松組 21K、漫遊健跑組 10K 和親子星空組 6K 等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會和公益合作的路跑活動。。
同時，華航深耕企業永續，本屆賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者和陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動；完賽好禮含賽事紀念衣、背心等周邊紀念品和物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。
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