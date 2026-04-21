鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-21 21:05

市場傳出，台股交易制度將有重大變革，擬從現行「每張 1000 股」的交易單位改為以「1 股」為單位。對此，金管會證期局副局長黃仲豪今 (21) 日回應，由於涉及證券市場整體的系統性調整，影響層面甚廣，包括券商與投資人習慣，目前已責成證券交易所與櫃買中心彙整各方意見，預估整體評估與法規配套可能需耗時 2 至 3 年。

台股交易單位1張改1股？金管會：牽動甚廣 仍在蒐集意見。(鉅亨網資料照)

黃仲豪直言，縮小股票交易單位是一項「交易制度面的重大改革」，對市場參與者影響甚廣，主要面臨三大挑戰，首先，周邊單位包括交易所、集保結算所的交易及帳務系統皆須進行大規模調整。

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其次則是券商端壓力，全台券商的交易介面、後台系統必須全面改版，目前已有部分券商表達反彈意見。第三為投資人習慣適應，民眾長年習慣以「張」為計算單位，若改為「股」，交易習慣的適應與宣導將是浩大的工程。

媒體追問目前是否有計畫推動交易單位改革，黃仲豪澄清，目前的進度是請交易所與櫃買中心廣泛蒐集利害關係人的意見，必須等到交易所提出完整的「可行性評估報告」後，金管會才會根據報告內容決定政策走向。至於是否有具體的時間表？黃仲豪坦言，今年內不太可能做出決定。

黃仲豪強調「這不是短期能完成的事」， 流程上必須先完成政策決定，接著進行法規修改，隨後才是交易所與券商的系統調整測試，最後還需留時間給投資人教育宣導，預估光是評估與初步規劃，可能就至少需要 2 至 3 年的時間。