鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 17:00

中東戰事未停歇，油價持續高漲，因油價占航空公司很大的成本因素，包括國內外航空公司紛紛以減班因應。有立委今 (15) 日於立院交委會質詢時表示，航空公司因成本提高，在本 (4) 月取消每周取消 7.3 班航次，5 月份甚至每周取消高達 52.6 班，擔憂暑期航班減少，希望交通部能加強與航空公司溝通避免減班。

立法院交通委員會今日邀交通部長陳世凱、經濟部次長、國發會副主委及農業部就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並列質詢。

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立委萬美玲今日質詢時表示，目前因油價持續高漲，國內航線部分多數由中油 吸收，但國籍航空部分目前雖然已經調漲燃油附加費，但據民航局資料顯示，截至 4 月 13 日止，4 月份取消每周 7.3 班，占總航班數約 0.2%，5 月每周取消 52.6 班，占總航班數約 1.7%，7、8 月每周取消 1 航班。

萬美玲質疑，若持續減班下去恐怕影響旺季 7、8 月夏季航班，希望交通部與航空公司好好協調。

對此，陳世凱表示，燃油附加費對航空公司來說是有補貼，但航空公司的燃油比例上還是占很大成本，據交通部昨 (14) 日計算最新航班今年夏季航班影響，將減少 0.3% 航班，整體影響不大。

萬美玲強調，減少航班數非僅是數字看起來 0.3%，加上再過 2 個多月是國外旅遊旺季，對於暑假衝擊勢必影響很大，以往經驗在疫情時有補助航空公司，目前中東戰事不知道要多久，若持續因油價高漲影響航班，詢問交通部是否有配套措施?

陳世凱回應，目前航空公司取消的航班都是訂位率較低的航次，其他航線會盡量維持航班。陳世凱指出，目前 7、8 月的航班上，交通部雖沒有辦法要求各國航空公司維持一樣班次，但交通部會做好協助政策以平抑票價，也會與航空業者加強溝通。