鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-21 14:20

美國白宮新聞秘書萊維特 (Karoline Leavitt) 在當地時間周一 (20 日) 晚間接受《福斯新聞》訪問時表示，美國和伊朗正處於達成協議的「邊緣」，並稱「美國從未如此接近達成一項真正好的協議」。

停火大限將至！白宮稱接近與伊朗達協議 局勢接下來會如何發展？專家：川普有5條路可走(圖:shutterstock)

隨著臨時停火協議將在周三 (22 日) 截止，全球金融市場自戰事爆發以來的緊張氛圍正強勢回歸。過去幾天，荷姆茲海峽的封鎖狀態反覆無常，雙方對談判態度也如同海峽封鎖狀態般劇烈波動，儘管早前在美伊之間斡旋的阿曼外交大臣稱雙方取得「歷史性突破」，伊朗外長阿拉格齊也強調積極進展，甚至美國總統川普數天前亦稱即將達成協議，但如今看來，這些樂觀表態仍只是脆弱的希望。

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上周末，隨著美國海軍首次動用武力扣押一艘伊朗貨船，伊朗再度封鎖海峽，雙方立場瞬間劍拔弩張。華府證實美軍「斯普魯恩斯」號飛彈驅逐艦在阿曼灣攔截了試圖突破海上封鎖的伊朗貨船「TOUSKA」，伊朗軍方則痛斥此舉是公然違反停火協議的海盜行徑，並承諾將作出回應與報復。

面對局勢升溫，川普周一警告，若美國與伊朗在臨時停火到期前未能達成協議，延長停火的兩周期限「極不可能」，美國將不得不「再次投下炸彈」，伊朗甚至尚未點頭參加在巴基斯坦舉行的第二輪談判，指責美方提出過分要求、持續實施視為違反停火的海上封鎖以及發出威脅性言辭，認為談判前景不明朗。

值得一提的是，除周三停火截止日，另一關鍵日期 5 月 1 日也備受關注，因美國《戰爭權力法》，總統未經國會授權對外派兵，行動期限不得超過 60 天。從 3 月 2 日川普正式通知國會有關伊朗的軍事行動算起，他必須在 5 月 1 日前尋求國會批准，才能繼續在伊朗開展軍事行動，這意味著時間已成為川普最大的敵人。

業內人士指出，隨著美國準備在巴基斯坦與伊朗舉行新一輪和平談判，川普面前正擺著五大選項，他究竟會如何抉擇，無疑是全世界共同的焦點。

第一是堅持強硬立場。川普過去幾天向伊朗提出多項要求，包括至少凍結鈾濃縮活動 20 年、將境內濃縮鈾移出，以及徹底解除對荷姆茲海峽的封鎖，美政府高級官員表示這些是總統的底線，但迄今德黑蘭仍拒絕放鬆海峽封鎖，並暗示不會放棄鈾濃縮計畫。若川普拒絕讓步，伊朗有可能妥協，但也存在拒絕妥協、戰爭再次爆發的風險。

第二是繼續延期和談。雙方可能在伊斯蘭堡會談後依然未能達成最終協議，但至少能簽署一份「諒解備忘錄」，概述未來可能達成共識的總體框架，並同意將當前停火期限再次延長，這將為進一步的外交斡旋爭取時間。

第三是相互妥協。官員和分析人士表示，達成妥協的途徑很多，談判代表提出的一個方案是伊朗同意 20 年凍結高濃度鈾濃縮活動，但在頭 10 年後可進行核相關研究或生產少量低濃縮鈾，此狀態至少再維持 10 年。

其他折衷方案還可能包括伊朗同意放棄 60% 或 20% 豐度的鈾庫存，但保留低豐度鈾庫存。目前尚不清楚川普是否會接受此類方案，也不能排除伊朗未來再次秘密提煉武器級鈾的可能性。

第四是重啟戰爭。川普已警告，若在巴基斯坦的談判失敗，他傾向於不再延長停火協議。重啟戰爭將使伊朗面臨新一輪毀滅性打擊，但對美國同樣存在風險。這場戰爭目前在美國國內備受爭議，不僅在共和黨內部引發分歧，還推高全美能源價格和通膨。五角大廈方面也擔心，戰爭中消耗的關鍵彈藥恐導致美國在世界其他地區的軍事行動面臨彈藥短缺。

第五是抽身而退。美國官員及白宮知情人士表示，這方案是直接退出整個軍事行動，雖然機率最小，但這是首輪談判失敗後，阿拉伯和歐洲高官們在私下討論中表達的擔憂。川普可能宣稱勝利並直接抽身而退，從而維持一種對許多美國親密夥伴而言堪稱噩夢的現狀，也就是一個雖受重創但仍完整的伊朗政權，既能繼續施壓荷姆茲海峽，又掌握著重建核計畫的技術。

金融市場正嚴陣以待，最危險的道路仍通往 200 美元油價。針對當前局勢走向，蒙特婁銀行前外匯主管 Simon Watkins 認為，一種相對可能的結果是本周仍未達成協議，但停火將得以延長以供進一步談判。

消息人士透露，若出現這種情況，美國很可能維持現狀，暫不採取行動，具體而言將延續對伊朗港口的封鎖，同時在伊朗南部海岸外進一步鞏固軍事存在。美國還決定不再續簽針對伊朗石油出口的 30 天制裁豁免 (已於 4 月 19 日到期)，並進一步延長金融制裁。

在另一種較不樂觀的設想中，若本周未達協議，停火期限亦未延長，美以兩國與伊朗之間的全面戰爭將重燃。對伊朗來說，這將包括繼續封鎖荷姆茲海峽和曼德海峽，攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達和巴林的關鍵能源基礎設施，攻擊該地區關鍵的美國軍事和民用目標，以及隨後對美、以及關聯國家的關鍵目標發動襲擊，

對美國來說，則將考慮更強硬措施，包括打擊伊朗橋樑和民用發電廠等基礎設施、進一步定向軍事行動及更多制裁，從內到外加大對現政權的壓力。這種情景下，國際油價極有可能達到每桶 200 美元水平。

麥格理全球能源策略師 Vikas Dwivedi 評估，若荷姆茲海峽長時間關閉，油價將需要漲到摧毀全球大規模石油需求的水平，相當於美國汽油價格達到每加侖 7 美元左右。