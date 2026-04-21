鉅亨網新聞中心 2026-04-21 16:20

在兩週停火即將到期之際，美國與伊朗預計於本週在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行關鍵會談，這場被視為衝突降溫轉折點的外交行動，正進入最後倒數階段。《巴隆周刊》報導稱，儘管雙方均釋出願意對話的訊號，但從代表人選、軍事動向到能源通道是否鬆動，數個關鍵跡象將決定談判能否真正啟動，甚至左右中東局勢下一步走向。

《巴隆》美伊會談倒數計時 成敗看這幾個關鍵跡象。

首先，會談能否如期舉行，本身就是第一道觀察門檻。伊朗一度因美國在荷姆木茲海峽扣押其船隻而傳出可能缺席談判，但隨後又釋出可能派員出席的訊號，顯示內部仍在權衡回應強度。

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未來 24 小時內，伊朗是否選擇軍事報復，或改採外交克制，將直接影響談判氛圍；若衝突升級，不僅會談恐告吹，也可能引爆能源市場劇烈波動。

其次，談判代表的層級與背景，被視為判讀伊朗內部權力結構的重要風向球。若仍由外長阿拉克奇等務實派主導，意味著德黑蘭傾向以外交途徑換取經濟空間；反之，若由更接近軍方的強硬派出面，則可能預示談判條件將更為嚴苛，甚至轉向以施壓換取讓步。

儘管伊朗內部在是否立即解除制裁、或以長期緩和換取生存空間上存在分歧，但多數分析認為，這些矛盾尚不足以完全阻斷談判進程。

第三，荷姆茲海峽的通行情況，將是市場最敏感、也最具實質意義的指標。當前全球能源供應已因航運受阻而承壓，若會談能促成低風險通行機制，甚至由多國共同保障航道安全，將被視為局勢降溫的關鍵里程碑。

相對地，若海峽持續受限，油價與供應鏈壓力將進一步擴大，對全球經濟形成長尾衝擊。

此外，制裁與資產解凍的交換條件，也是談判能否推進的核心。外界預期，伊朗可能要求解凍存放於中東地區的資金，用於糧食與醫療等有限用途，作為換取航道開放的對價。若相關安排落實，並伴隨區域航班與航運逐步恢復，將被視為協議具備延續性的明確訊號。

整體而言，這場美伊會談並非單一事件，而是一連串訊號交織的測試場。從軍事克制到外交代表、從能源航道到經濟交換，每一個細節都可能成為市場與國際社會解讀「戰或和」的關鍵依據。