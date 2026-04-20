鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 20:20

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 與南韓總統李在明周一 (20 日) 於新德里舉行雙邊會晤，這也是南韓總統睽違 8 年來首次訪問印度。雙方領導人共同見證了多項合作備忘錄 (MoU) 的交換，旨在將現有的「信賴夥伴關係」轉型為「未來導向型夥伴關係」，並設定在 2030 年將雙邊貿易額從目前的 270 億美元提升至 500 億美元的宏偉目標。

為強化經貿紐帶，兩國同意在未來 1 年內完成「全面經濟夥伴關係協定」(CEPA) 的升級談判。莫迪強調，合作範圍將涵蓋「從晶片到船舶、人才到技術、環境到能源」的所有領域。為了吸引南韓中小企業進駐，印度計畫建立「南韓工業城鎮」，並同步啟動「印韓金融論壇」與「工業合作委員會」以促進投資流動。

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面對全球局勢動盪及供應鏈中斷風險，兩國宣布建立「經濟安全對話」，聚焦關鍵技術與供應鏈穩定。雙方將推動「印韓數位橋樑」，在人工智慧 (AI)、半導體及資訊技術領域深化協作。

在造船業方面，南韓企業將與印度地方政府合作建立造船設施，結合南韓的工業專長與印度的產能擴張需求。