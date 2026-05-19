鉅亨網編譯陳韋廷
渣打銀行今 (19) 日拋出震撼彈，宣布未來四年內，也就是到 2030 年前打算裁減超過 15% 人力，預計將影響全球超過 7000 名員工。
這家總部設在倫敦的國際銀行成為首批正式公佈由 AI 驅動裁員計畫的全球大型金融機構之一，引發市場高度關注。
渣打執行長 Bill Winters 表示，此舉主要為了加速 AI 應用、精簡營運並提升獲利能力，並稱「這不是單純削減成本，而是用金融資本和投資資本，替代價值較低的人力資本」。
受影響最深的將是後台營運中心，包含清奈、班加羅爾、吉隆坡及華沙等地的支援性職務，部分員工將被自動化取代，另有一部分員工會接受再培訓進行轉職。
伴隨組織瘦身，渣打同步上調中期財務目標，該行在最新戰略更新報告中預估，2028 年有形股本回報率 (ROTE) 將超過 15%，比先前目標提升 3 個百分點，並進一步挑戰 2030 年達到約 18% 的高標。
渣打的目標是透過更一體化的營運模式與核心銀行系統自動化，實現高品質增長。
不過，這些積極目標正面臨地緣政治的考驗。由於中東衝突升溫，渣打已在今年第一季計提 1.9 億美元預防性撥備應對相關風險。
雖然對銀行韌性表達信心，但 Winters 分析指出，若局勢延續導致能源成本飆升，亞太區銀行恐需增提呆帳準備，為這波 AI 轉型與績效衝刺增添變數。
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