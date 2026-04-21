鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 13:26

富達國際最新發布《2026 全球投資人研究》，顯示在市場動盪與地緣政治緊張下，全球投資行為出現分化。台灣投資人展現高度韌性，不僅在風險承受度位居全球之冠，更在 AI 投資意向與在地市場配置上表現亮眼。

根據富達國際調查，全球有 63% 投資人願意承擔波動以換取長期成長，其中台灣以 22% 的「高風險承受度」比例排名第一。面對市場起伏，29% 的台灣投資人傾向於波動中尋找機會，略高於全球平均。此外，在地化投資趨勢明顯，台灣投資人將資產配置於本土市場的比例達 61%，僅次於中國大陸與澳洲。

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在產業前景方面，AI 與科技成全球共識。高達 75% 的台灣投資人預期 AI 將推動未來一年投資表現，更有 62% 計劃增加相關投資，與中國大陸並列全球最積極的市場。富達國際建議，面對波動應堅守紀律投資與跨地區配置，避免因短期震盪錯失長線反彈的關鍵契機。

年初以來，受中東局勢緊張、通膨及全球經濟增長不確定性影響，市場波動加劇。富達國際《2026 全球投資人研究》指出，面對動盪，全球投資人反應不一：28% 趁勢尋求機會，25% 堅守原規劃，21% 則傾向暫緩投資。儘管策略分歧，仍有逾六成（63%）投資人達成共識，願意承擔一定程度的波動，以換取長期的投資成果。

在風險偏好方面，台灣投資人表現尤為突出。調查顯示，全球僅 15% 能接受較大幅度波動以追求高報酬，而台灣以 22% 的比例居全球之冠，中國大陸（19%）與荷蘭（18%）緊隨其後。相較之下，日本（31%）與西班牙（31%）的投資者則相對保守，傾向輕微甚至零波動。

研究進一步揭示「在地化」趨勢，全球 77% 投資人的投組涵蓋在地市場，配置比例平均為 56%。台灣投資人對本地市場的熟悉度極高，配置比例達 61%。

除了在地投資，科技與 AI 成為最受矚目的成長動能。全球過半（56%）投資人看好未來 12 個月科技與 AI 的表現，領先能源（34%）及金融（25%）。其中，台灣投資人的信心最為強勁，高達 75% 預期 AI 將推動投資表現，且有 62% 計劃加碼 AI 相關資產，與中國大陸並列全球第一。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑指出，嘗試捕捉入市時機並不易，並提出三大建議原則：