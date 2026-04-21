鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 11:00

過去幾個月以來，關於庫克 (Tim Cook) 何時離開蘋果以及接班人選的傳聞不斷，這個答案終於揭曉：蘋果周一 (20 日) 宣布，現任硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 將於 9 月 1 日出任執行長，庫克則將轉任執行董事長。

時間點出人意料：為何選在 9 月 1 日？

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儘管人事更迭早有預測，但公布的時間點仍讓市場略感意外。英國《金融時報》(Financial Times) 曾報導庫克將於今年交棒，但其他分析師當時認為報導有誤，推測時間點會更晚。

蘋果周一透過新聞室 (Newsroom) 公告證實，特納斯將於 2026 年 9 月 1 日接替庫克。富比士雜誌 (Forbes) 指出，這項安排的時間點堪稱完美，因為蘋果每年最重要的 9 月發表會將由特納斯親自領軍。

庫克傳奇：從 1998 年到 2026 年

庫克 1998 年加入蘋果，當時受賈伯斯 (Steve Jobs) 延攬時，外界普遍認為蘋果瀕臨破產邊緣。庫克曾透露，當年身邊許多人勸他不要加入，但賈伯斯以一番具說服力的話語打動了他。

事實證明，庫克當年的決定正確無比。在他的帶領下，蘋果規模大幅成長，市值暴增超過 1000%。

庫克於 2011 年出任執行長，到今年 9 月 1 日卸任時，剛好滿 15 年。他在任內的成就包括推出 Apple Watch、AirPods 及 Apple Vision Pro。另一大成就是，他重新聚焦蘋果的服務業務，從 Apple Pay、Apple TV 到 Apple Music，都證明極為成功。

特納斯：蘋果的新願景領導者

特納斯加入蘋果的時間與庫克相去不遠，他在 2001 年進入蘋果。

特納斯始終視庫克為導師，讓這番交接深具傳承特質，他說：「我以謙卑的心情接下此職，並承諾將以半個世紀以來定義這個特別地方的價值觀與願景來領導。」