鉅亨網編譯余曉惠
過去幾個月以來，關於庫克 (Tim Cook) 何時離開蘋果以及接班人選的傳聞不斷，這個答案終於揭曉：蘋果周一 (20 日) 宣布，現任硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 將於 9 月 1 日出任執行長，庫克則將轉任執行董事長。
儘管人事更迭早有預測，但公布的時間點仍讓市場略感意外。英國《金融時報》(Financial Times) 曾報導庫克將於今年交棒，但其他分析師當時認為報導有誤，推測時間點會更晚。
蘋果周一透過新聞室 (Newsroom) 公告證實，特納斯將於 2026 年 9 月 1 日接替庫克。富比士雜誌 (Forbes) 指出，這項安排的時間點堪稱完美，因為蘋果每年最重要的 9 月發表會將由特納斯親自領軍。
庫克 1998 年加入蘋果，當時受賈伯斯 (Steve Jobs) 延攬時，外界普遍認為蘋果瀕臨破產邊緣。庫克曾透露，當年身邊許多人勸他不要加入，但賈伯斯以一番具說服力的話語打動了他。
事實證明，庫克當年的決定正確無比。在他的帶領下，蘋果規模大幅成長，市值暴增超過 1000%。
庫克於 2011 年出任執行長，到今年 9 月 1 日卸任時，剛好滿 15 年。他在任內的成就包括推出 Apple Watch、AirPods 及 Apple Vision Pro。另一大成就是，他重新聚焦蘋果的服務業務，從 Apple Pay、Apple TV 到 Apple Music，都證明極為成功。
特納斯加入蘋果的時間與庫克相去不遠，他在 2001 年進入蘋果。
特納斯始終視庫克為導師，讓這番交接深具傳承特質，他說：「我以謙卑的心情接下此職，並承諾將以半個世紀以來定義這個特別地方的價值觀與願景來領導。」
價值觀對庫克而言至關重要，他長年對公眾事務的參與及深刻的社會良知，對蘋果多年來的方向至關重要。庫克轉任執行董事長後，將繼續與全球決策者接軌，確保他在隱私權與環保議題上的倡議，能持續作為蘋果企業價值觀的的核心。
下一篇