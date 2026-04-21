鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 18:50

美國總統川普周一 (20 日) 簽署一系列行政備忘錄，宣布動用冷戰時期的《國防生產法》(Defense Production Act)，旨在大幅提升國內石油、煤炭與天然氣的生產量。

川普政府強調，當前能源供應「不足且不穩定」，使美國易受敵對外國勢力的影響，並對國家安全與經濟繁榮構成迫在眉睫的威脅，因此必須擴張能源生產以確保「國防準備」。

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這項行政行動的核心依據是川普在 2025 年 1 月 20 日就職首日所宣布的「國家能源緊急狀態」。川普在備忘錄中指出，石油是武裝部隊、工業基地及關鍵基礎設施的動力來源，若不立即採取聯邦行動，美國的國防能力將因工業資源或關鍵技術短缺而面臨脆弱性。

透過《國防生產法》，能源部獲權動用去年共和黨預算案中的資金，進行必要的採購、財務承諾及金融工具支援，以協助私營企業克服融資困難、監管瓶頸及供應鏈限制。

此次指令涵蓋範圍廣泛，包括石油煉製、煤炭發電、天然氣管線建設以及電網基礎設施的強化。川普特別提到，隨著人工智慧 (AI) 產業的高能耗需求與工業擴張，現有的電網基礎設施已顯得老舊且受限，煤炭發電對於提供穩定電力支援國防設施至關重要。

此外，他也要求增加液化天然氣 (LNG) 的出口能力，以保障盟友在危機期間的能源安全，並撤銷了前任政府對出口申請的暫緩令。

這項政策推出的背景正值美國與以色列對伊朗戰爭引發全球石油市場動盪，導致國內汽油價格持續飆升。同時，生活成本的上升也讓民眾倍感壓力，美國農業部預測 2026 年整體食品價格將上漲 3.6%，高於歷史平均水準。