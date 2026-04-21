鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-21 09:50

美伊衝突干擾美股四大指數大多回檔，但台指期夜盤則大漲 381 點，今 (21) 日台指期貨開盤更是先行大漲約 800 點，一度見到 3 萬 8。在台指期開路下，台股現貨早盤大漲逾 700 點，衝上 37730.78 點，再度刷新歷史新高紀錄，台積電也創下 2075 元創高，加上記憶體回神、老 AI 族群力挺，預估成交量 1.09 兆元。

〈台股開盤〉台指期開路閃現3萬8 台股指數噴漲續創37730點新高。(圖：shutterstock)

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老 AI 族群今天同樣紅通通，在廣達領軍下電子五哥全數走高，仁寶 (2324-TW) 漲逾 4%，緯創 (3231-TW) 漲逾 3%，緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 漲逾 2%，和碩 (4938-TW) 則漲逾 1%。