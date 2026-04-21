鉅亨網記者劉玟妤 台北
美伊衝突干擾美股四大指數大多回檔，但台指期夜盤則大漲 381 點，今 (21) 日台指期貨開盤更是先行大漲約 800 點，一度見到 3 萬 8。在台指期開路下，台股現貨早盤大漲逾 700 點，衝上 37730.78 點，再度刷新歷史新高紀錄，台積電也創下 2075 元創高，加上記憶體回神、老 AI 族群力挺，預估成交量 1.09 兆元。
電子權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 開盤漲 25 元，漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 3%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 皆有超過 2% 的漲幅，日月光 (3711-TW) 也小漲表態。
記憶體群起反攻，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW)、宇瞻 (8271-TW)、威剛 (3260-TW)、廣穎 (4973-TW) 漲逾半根停板，力積電 (6770-TW)、晶豪科 (3006-TW) 漲逾 4%，群聯 (8299-TW) 漲逾 3%。
老 AI 族群今天同樣紅通通，在廣達領軍下電子五哥全數走高，仁寶 (2324-TW) 漲逾 4%，緯創 (3231-TW) 漲逾 3%，緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 漲逾 2%，和碩 (4938-TW) 則漲逾 1%。
美股四大指數大多收黑，道瓊指數下跌 4.87 點或 0.009%，收 49442.56 點；那斯達克指數下跌 64.09 點或 0.26%，收 24404.39 點；S&P 500 指數下跌 16.92 點或 0.24%，收 7109.14 點；費城半導體指數上漲 43.33 點或 0.45%，收 9599.21 點。
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