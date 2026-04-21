鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 08:20

亞馬遜 (AMZN-US) 已同意對人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 追加多達 250 億美元投資，連同近年已投入的 80 億美元，雙方將進一步擴大合作協定，共同打造 AI 基礎建設。

根據亞馬遜周一 (20 日) 發布的公告，Anthropic 承諾在未來 10 年內，投入超過 1000 億美元於亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 技術，包括使用亞馬遜現有及未來世代的自研 AI 晶片 Trainium。Anthropic 表示，已取得高達 5GW 的電力容量，用於訓練與部署自家的 Claude AI 模型。

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亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 在聲明中說：「Anthropic 承諾未來十年在 AWS Trainium 上執行大型語言模型 (LLM)，這反映出我們在自研晶片合作方面的進展，我們將持續提供客戶建構生成式 AI 所需的技術與基礎建設。」

根據發布內容，亞馬遜的投資包含現階段的 50 億美元，以及未來與「特定商業里程碑」掛鉤的 200 億美元。初期投資的依據來自 Anthropic 最新估值 3800 億美元。

Anthropic 表示，預定今年底之前，讓總計近 1GW 的 Trainium2 與 Trainium3 產能上線。

隨著各大雲端巨頭 (Hyperscalers) 積極擴建 AI 產能，亞馬遜 2 月曾表示，今年資本支出預估約達 2000 億美元，大部分將用於 AI 基礎建設。

值得注意的是，前兩個月，亞馬遜才剛同意向 Anthropic 主要對手 OpenAI 投資最高 500 億美元。

這兩家 AI 公司今年都可能首次公開發行 (IPO)，目前正在向投資人證明自身實力。OpenAI 高層最近曾批評，Anthropic 犯下「未取得足夠算力的戰略失誤」。

Anthropic 周一坦言，企業與開發者對 Claude 的需求以及消費者使用量的「急遽增長」，已對基礎建設造成「必然的壓力」，並影響到可靠性與效能。該公司表示，與亞馬遜的新協議將迅速擴展其可用產能。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 說：「使用者反映 Claude 對工作愈來愈重要，我們需要打造足以跟上快速增長需求的基礎建設。」