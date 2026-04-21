鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-21 10:30

《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 周一 (20 日) 宣布，執行長庫克 (Tim Cook) 將由特納斯 (John Ternus) 接任。消息公布後，科技產業高層迅速做出回應。

庫克自 2011 年接替已故創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 以來，已擔任蘋果執行長近 15 年。

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OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 在 X 平台發文表示，「庫克是位傳奇人物。我非常感謝他所做的一切，也非常感謝蘋果。」

蘋果與 OpenAI 於 2024 年首次合作，將 ChatGPT 整合至 Siri 與蘋果的寫作工具中。

虛擬實境公司 Oculus VR 創辦人 Palmer Luckey 也在 X 發文表示，「RIP Tim Apple」，這句話源自 2019 年白宮一起知名事件。

當時美國總統川普在任內誤稱庫克為「提姆蘋果」(Tim Apple)。庫克事後幽默回應，將自己 Twitter(現為 X) 帳號上的姓氏改成蘋果標誌。

Luckey 於 2017 年離開 Meta Platforms(當時為 Facebook)，並於同年創立防禦科技公司 Anduril Industries。