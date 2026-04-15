鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-15 10:20

外媒最新報導指出，矽谷 AI 獨角獸 Anthropic 正以真金白銀改寫估值天花板，這家 Claude 模型開發商近期收到多家頂級創投機構的主動報價，給出的估值上限高達 8000 億美元。

《商業內幕》周三 (15 日) 引述消息人士報導，Anthropic 今年 2 月完成上一輪融資時，估值還停留在 3800 億美元，短短兩個月身價直接翻倍。

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雖然面對這波狂熱的「預防性報價」，Anthropic 目前表現得相當克制，並未急於接受，但這足以證明資本市場對其股份的爭奪已經進入白熱化階段，尤其考慮到該公司正準備今年稍晚進行 IPO，這種搶籌行為更像是在為上市前的最後沖刺囤積彈藥。

二級市場的數據同樣印證上述狂熱。在私募股權交易平台 Caplight 上，Anthropic 的股份估值已達 6880 億美元，三個月內暴漲 75%，與業界龍頭 OpenAI 上月 8520 億美元估值差距正急劇縮小。

報導指出，炸裂的業績支撐起如此誇張的溢價。Anthropic 上周披露，年化營收已從去年底 90 億美元狂飆至 300 億美元，單季增量驚人。更關鍵的是客戶結構，年消費超百萬美元的企業客戶數量在不到兩個月內直接翻倍，突破 1000 家大關，顯示其在企業級市場的統治力正在指數級擴張。

除了財務數據的狂奔，科技護城河的加深也是資本看多的核心邏輯。就在上周，Anthropic 發布最新模型 Mythos。這款被業界稱為「抓蟲大師」的模型在程式碼推理和網路安全漏洞挖掘上展現出恐怖的自主能力，甚至能發現人類專家都忽略的高危險零日漏洞。

出於安全考量，該公司暫時未向公眾開放該模型，而是聯合亞馬遜、微軟、蘋果等科技巨頭啟動了「玻璃翼計畫」(Project Glasswing)，將其定向用於關鍵基礎設施的防禦性測試。