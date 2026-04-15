鉅亨網新聞中心 2026-04-15 15:50

根據市場數據顯示，人民幣對日元匯率展現強勁漲勢，周一 (13 日) 一度突破 1 元人民幣兌 23.40 日元，刷新了自 2005 年中國轉向管理浮動匯率制度以來的歷史新高紀錄。截至台北時間周三午間，匯率來到約 23.302 日元。

這一波升值趨勢主要受到中國強勁的出口表現與貿易順差支撐。雖然中美貿易因關稅政策有所減少，但中國成功轉向東南亞與歐洲市場，帶動 2025 年整體出口增長 5.5%。

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根據中國海關總署公布的數據，今年 3 月貿易順差達 511 億美元，持續的資金流入為人民幣買盤提供了堅實基礎。同時，隨著人民幣結算交易增多與國際化推進，人民幣已成為投資者在動盪局勢中分散風險的重要對象。

日元表現相對疲弱。根據 Wise 匯率資料，截至 2026 年 4 月 14 日，日元對人民幣的中價匯率約為 0.04289 (1 元人民幣兌 23.315 日元)。過去 6 個月中，日元對人民幣的平均匯率約為 0.0448，最高點曾於 2025 年 10 月達到 0.0475，隨後一路下滑至今年 4 月 12 日的 0.0428 低點。