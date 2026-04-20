〈台幣〉匯市實質拋補為主 收升6.5分至31.531元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (20) 日續創新高紀錄達 37344 點，台北匯市同步助攻，新台幣終場收在 31.531 元，升值 6.5 分，台北外匯經紀公司成交值 12.32 億美元，為正常交投量能，處實質拋補狀態。
新台幣今日以 31.55 元、升值 4.6 分開出後，最高來到 31.474 元，全日處於升值態勢，高低價差 8.6 分。
觀察主要亞幣，泰銖貶 0.6%，韓元貶近 0.4%，日元貶近 0.3%，星元和人民幣貶 0.1%，新台幣收升 0.21%，而美元指數漲約 0.2%。
元大投顧表示，美國公布上周初領失業金人數降至 20.7 萬人，優於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，惟 3 月工業生產卻意外下滑 0.5%，反映製造業動能轉弱，為景氣前景增添變數，先留意聯準會預計 4 月 28 日至 29 日召開的會議。
群益投顧則提到，根據芝商所的聯準會觀察 (FedWatch) 工具，市場目前預期 4 月維持利率不變機率 97.9%，預期 6 月維持利率不變機率仍有 94.5%。
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