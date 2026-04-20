〈台幣〉匯市實質拋補為主 收升6.5分至31.531元

新台幣 今日以 31.55 元、升值 4.6 分開出後，最高來到 31.474 元，全日處於升值態勢，高低價差 8.6 分。

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觀察主要亞幣， 泰銖 貶 0.6%， 韓元 貶近 0.4%， 日元 貶近 0.3%，星元和 人民幣 貶 0.1%， 新台幣 收升 0.21%，而 美元指數 漲約 0.2%。

元大投顧表示，美國公布上周初領失業金人數降至 20.7 萬人，優於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，惟 3 月工業生產卻意外下滑 0.5%，反映製造業動能轉弱，為景氣前景增添變數，先留意聯準會預計 4 月 28 日至 29 日召開的會議。

群益投顧則提到，根據芝商所的聯準會觀察 (FedWatch) 工具，市場目前預期 4 月維持利率不變機率 97.9%，預期 6 月維持利率不變機率仍有 94.5%。