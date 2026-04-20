鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 19:29

面對全球政經局勢進入「高波動、高油價、高通膨」的新常態，瀚亞投信獲得金管會核准募集「瀚亞環球增長 ETF 組合基金」，以獨創的「333 資產配置」為核心，涵蓋台股 ETF(含主被動)、全球股票 / 主題型 ETF 及債券 ETF，協助投資人在全球 1.2 萬檔 ETF 中精準出擊，打造長線抗震的投資策略。從川普效應的不可預測性，到荷姆茲海峽引發的油價震盪，地緣政治正重新定義投資邏輯，瀚亞投信認為，與其在波動中離場，不如透過系統化的配置留在場內。

瀚亞投信總經理鄭立元指出，過去一年市場波動日益劇烈，特別是川普重返政壇後，驚喜已成常態化，極度考驗投資人的資產配置能力與心理韌性。台灣 ETF 規模已達 7 兆元，全球更有高達 1.2 萬檔選擇，投資人面臨的不再是「沒得選」，而是「怎麼選」。瀚亞希望透過系統性的方法，在繁雜的市場中為投資人挑選出具備長期增長潛力的鑽石。

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鄭立元表示，這檔基金傳承了母公司英國保誠集團的壽險 DNA，極為重視風險控制與資產分散。產品設計強調「攻防一體」，在進攻端，以台股、全球股與債券的成長機會為核心；在防守端，則透過系統性的風險監控，追求產品的「可長可久性」，而非短期的熱度。

針對近期中東局勢與油價震盪，瀚亞投信投資長林如惠認為，儘管荷姆茲海峽的衝突導致油價可能長期維持在 85 至 100 美元的高位，並對通膨與利率政策造成壓力，但這些仍屬於「短期事件」，不會對全球經濟構成結構性衝擊。她指出，市場對於川普的談判手段應逐漸鈍化，投資人應將目光從新聞頭條移向實質的產業變革，特別是正處於「創世紀任務」階段的 AI 浪潮。

林如惠進一步引用輝達「AI 五層蛋糕理論」分析，投資不應只看權值股。從底層的核能電力與鈾礦 (AI 動力源)、中層的硬體與資料中心，到頂層的軟體應用與非科技業轉型，AI 的外溢效應正在擴散。她強調，與其猜測戰爭何時停火，不如「始終留在場內」，透過全球分散配置，讓財富增長速度跑贏通膨。目前 IT 產業雖然漲幅已高，但以 PEG ratio 來看，充足的獲利成長性仍支撐其評價具備吸引力。

瀚亞環球增長 ETF 組合基金經理人陳姿瑾強調，該產品具備 「1、2、3」 三大核心特色，台灣第一檔結合高比重「台股純 ETF」與「外幣純 ETF」的組合型基金；雙增長引擎，同時配置台股 (主動 + 被動) 與全球成長主題 ETF；333 黃金比例。

包括 30% 台股，強化在地市場參與，並直接降低外幣匯率風險，以及 30% 全球股票 / 主題 ETF，靈活切換 AI、核能、國防、機器人等主題。其餘則是 35% 債券 / 5% 現金，負責穩定資產波動，扮演防守後盾。

針對台灣投資人關心的稅務問題，該基金設計了獨特的「配息分離機制」，收到的台股股利將直接反映於淨值，不列入配息來源，而配息主要源自海外股利與資本利得，可有效避開台股股利的二代健保補充保費及綜所稅。