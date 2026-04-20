鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 13:47

台股 ETF 規模隨著台股漲勢水漲船高，國泰投信旗下台股科技型 ETF「國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)」因完整布局台灣上游 IC 設計到下游系統整合的供應鏈，精準聚焦台灣科技巨頭，自 2025 年 9 月開創台灣 ETF 先例，領先到日本東京證交所掛牌其台日跨境連結式 ETF 以來，基金人氣及規模持續增長，最新 ETF 規模已突破千億、達 1007.06 億元，成為壯大台股市場的支柱之一，同時也是少數站上千億級規模的台股 ETF。

台日跨境掛牌奏效！00881規模激增 成第11檔千億級台股ETF。(鉅亨網資料照)

國泰台灣科技龍頭 ETF 經理人蘇鼎宇表示，各投信業者近年搶發 AI 題材 ETF，但國泰投信超前部署，早在 2020 年即看好台灣科技產業的潛力發展，與臺灣指數公司合作「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數」，搶先布局台灣科技業中具備長期成長動能及戰略地位的「護國神山群」。

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當年 00881 在台股低檔時提前卡位台灣半導體供應鏈上中下游的大型科技龍頭股，現在成分池中的前五大成分股分別是台積電、台達電、聯發科、鴻海及台光電，光是第一大成分股台積電權重已達到 40.43%(4/17)，近五年台積電股價從 610 元漲到 2,030 元 (2021/4/16~2026/4/17)，上漲 1,420 元 (漲幅 232.79%)，也讓 00881 成功捕捉 AI 成長紅利。

分析投信投顧公會每月公布的基金績效表，截至 2026 年 3 月底，國泰台灣科技龍頭 ETF 近 1 年報酬率 82.91%、近 2 年報酬率 92.01%、近 3 年報酬率 188.24%，而同期間的同類型 ETF「指數股票型 - 一般型 ETF - 主題式 / 產業型 ETF」平均報酬率分別為 58.05%、61.85%、120.74%，顯見 00881 優異且突出的績效表現，在同類基金中名列前茅。

國泰投信表示，市場資金在上周台積電法說會前已提前進場，推升台積電及大盤漲勢，儘管部分資金逢高獲利出場，仍不影響台股基本面良好的正向看法，台灣資本市場今日依舊展現驚人韌性。

雖遇美伊雙方停火談判過程艱難，美國仍維持對伊朗港口的部分封鎖，但川普近期多次表態戰爭「即將結束」或「已經結束」，被認為最壞時間已經過去，大幅緩解國際市場對供應鏈中斷的恐慌。再者，地緣政治的動盪反而凸顯了台灣半導體產業在 AI 供應鏈中不可替代的戰略價值，台灣被全球視為「AI 代名詞」，深受國際大廠信任，在全球 AI 訂單強勁的趨勢下，外資避險資金近日加速重返台股，持續看好坐擁台灣科技群山的 ETF 00881 後市展望。