鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 12:01

受到中東局勢和談曙光牽動，4 月全球金融市場強勢反彈，在投資人樂觀氣氛帶動下，台灣整體 ETF 規模加速飆增逾 7000 億元，最新規模達新台幣 8.9 兆元。市場人氣最熱的主動式 ETF 成為 4 月成長主力，根據 CMoney 資料統計，成長率第一名為主動第一金台股優 (00994A-TW)，4 月規模翻倍，成長率達 104.5%；增加金額第一名為主動統一台股增長 (00981A-TW)，4 月規模激增 536.41 億元，成長率達 53.7%。

4 月規模增加前十名原型 ETF 當中，主動式 ETF 包辦前五名，唯獨第三名的主動統一全球創新 (00988A-TW) 為海外股票類型，其餘 4 檔皆為台股類型。此外，第一金太空衛星 (00910-TW) 則是唯一被動型海外 ETF，單月規模成長 31.9%，擠進前十。

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法人分析，4 月份 ETF 規模成長標的以主動型為主，包括台股主動式 ETF 及海外主動式 ETF，這些主動 ETF 都以強勢漲幅驅動投資人參與熱情；此外，部份被動式 ETF 入榜，因本月公佈配息，投資人參與配息意願大幅提升；主題型 ETF 表現最亮眼的則是，連續多年都是排行情領頭羊的太空衛星投資主題。

4 月份規模成長率第一名的主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數甩開美伊戰爭的壓抑影響，市場直接押注 AI 產業續揚行情，後續宜關注 AI 應用進度，帶動訂單動能、毛利率，及資本支出持續上修的能力等，AI 及台積電供應鏈進入到規格升級、上修價格等新局面，CSP 廠商資本支出持續大幅成長，挹注 AI 供應鏈獲利持續上修，今年台灣 AI 相關企業獲利年增率都超過三成以上，AI 趨勢具備成長延展性，是台股行情具備攻擊力的重要支撐。

主題式海外 ETF 唯一入榜標的，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，全球衛星需求激增、低軌衛星 LEO 技術突破等，加上今年中前 SpaceX 預估將進行高達 750 億美元的上市 IPO 案，太空衛星產業在成熟化發展過程中，商業訂單與政訂單的穩健度持續提升，此外，近期 AI 半導體與太空模組的運用合作等，提升太空邊緣運算的 AI 處理能力，帶動政府國防及商業探勘等，有助股價後市成長想像空間。