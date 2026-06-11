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全球資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 近期再次向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 iShares Bitcoin Premium Income ETF(交易代碼為 BITA) 的修正文件，這款旨在為投資者提供「比特幣收益」的新型基金即將在那斯達克上市。
長久以來，比特幣因不產生利息、股息或租金，被視為典型的「零息資產」，其劇烈的波動率與現金流缺失，成為大型養老金與保險資金等長線資本的核心配置障礙。
貝萊德推出的 BITA 則是利用精密的金融工程解決這一物理缺陷：該基金底層持有現貨比特幣及其旗下的 IBIT ETF，並在衍生品市場上針對 25% 至 35% 的持倉比例，每月滾動賣出「備兌看漲期權」(Covered Call)。透過賣出期權獲得的權利金 (Premium)，將被封裝成定期派發給投資者的名義「股息」，讓比特幣開始具備內生的現金流。
為了在競爭激烈的市場中脫穎而出，貝萊德將 BITA 的費率定為 0.65%。這一數字大幅低於目前市面上兩大同類競爭產品——YBTC(0.95%) 與 BTCI(0.99%)。彭博分析師 Eric Balchunas 指出，此次費率設定極具競爭力，且貝萊德正加速推進上市流程，顯然是為了在 7 月 1 日高盛 (Goldman Sachs) 預計推出同類產品之前，搶佔市場先機。
這場金融實驗的本質在於將比特幣從一種單純賭博「價格波動」的工具，改造為提供「特定收益率」的類固定收益替代品。這類產品滿足了養老金帳戶對對抗通膨與現金流分紅的需求，投資者透過讓渡部分比特幣劇烈上行的獲利空間，換取即期且具確定性的回報。
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