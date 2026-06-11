鉅亨網新聞中心 2026-06-11 21:50

全球資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 近期再次向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 iShares Bitcoin Premium Income ETF(交易代碼為 BITA) 的修正文件，這款旨在為投資者提供「比特幣收益」的新型基金即將在那斯達克上市。

從零息到生息

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貝萊德推出的 BITA 則是利用精密的金融工程解決這一物理缺陷：該基金底層持有現貨比特幣及其旗下的 IBIT ETF，並在衍生品市場上針對 25% 至 35% 的持倉比例，每月滾動賣出「備兌看漲期權」(Covered Call)。透過賣出期權獲得的權利金 (Premium)，將被封裝成定期派發給投資者的名義「股息」，讓比特幣開始具備內生的現金流。

低費率策略

為了在競爭激烈的市場中脫穎而出，貝萊德將 BITA 的費率定為 0.65%。這一數字大幅低於目前市面上兩大同類競爭產品——YBTC(0.95%) 與 BTCI(0.99%)。彭博分析師 Eric Balchunas 指出，此次費率設定極具競爭力，且貝萊德正加速推進上市流程，顯然是為了在 7 月 1 日高盛 (Goldman Sachs) 預計推出同類產品之前，搶佔市場先機。

邁向主流資產