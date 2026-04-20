鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 19:10

美銀證券歐洲股票策略主管塞 Sebastian Raedler 表示，全球經濟面臨的風險正在增長，但遭股市投資者低估，能源供應中斷正加劇日益脆弱的前景。

Raedler 指出，過去 4 年中，市場動盪對全球增長動能幾乎沒有造成傷害，這使得投資者已習慣於忽略負面新聞。

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Raedler 周一 (20 日) 受訪時說：「市場實際上是在說：『這是過去 20 年來風險最低的宏觀環境』。」他強調，風險溢酬對全球增長動能極其敏感，而市場目前認為增長動能不會減弱的機率高達 90%。

Raedler 引用歷史證據指出，重大的能源衝擊若未迅速逆轉，通常會導致需求破壞。例如， 3 月份全球採購經理人指數 (PMI) 大幅下滑，但市場卻將此淡化，僅視此為「小小的心理衝擊」。

在過去幾年歐洲股市走高之際，Raedler 一直是市場中較為謹慎的聲音之一。這位策略師建議減持周期性股票，降低與 AI 相關的股票 (如半導體) 以及礦業公司部位，因為這些股票相對於大盤正處於多年來的高點。