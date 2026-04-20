鉅亨買基金
你有沒有注意到，以前用 50 元還能買到一杯珍奶加上一份雞排，但現在連一杯珍奶都買不到？萬物皆漲，唯獨薪水不漲。吃滷肉飯想多加顆滷蛋，吃麥當勞想要薯條加大，都要再三考慮。到底該怎麼擺脫這種困境，讓財務真正回到自己手上？
1. 為什麼薪水存銀行越來越不夠用？
你每年或許都有一點加薪，以為生活負擔會減輕。但奇怪的是，午餐好像越吃越貴，手搖飲的杯子越來越小，這到底是怎麼回事？別懷疑，這不是錯覺，是通貨膨脹在默默侵蝕你辛苦存下來的錢。
舉個例子，2004年時，只要 110 元，就能吃到一份十顆鍋貼的午餐，下午再來一份雞排配珍珠奶茶，輕鬆又滿足。但到了 2025 年，同樣的組合卻要花上 225 元，價格直接翻了兩倍多。也就是說，即使你的錢乖乖放在銀行，數字沒變，實際能買到的東西卻少了不少。
這時候你可能會問：「那我要怎麼做，才能不讓錢越來越薄、生活越來越縮水？」這就是我們接下來要談的——投資。
2. 投資到底是什麼？
投資不是賭博，更不是有錢人的專利，而是一種讓金錢替你工作的聰明方式。很多人誤以為投資需要大筆資金，實際上，只要每天存下大約 170 元，每月投資約 5,000 元，累積起來也是相當驚人的數字。
假設自 1998 年以來，每月定期定額 5,000 投資台股，到 2025 年底，這筆錢可能累積超 1,000 萬元；但如果完全沒有投資，只是存在銀行，可能只剩約 268 萬元，兩者相差近 796 萬元，這就是錢滾錢的「複利」威力！
3. 為什麼年輕人投資更有利？
複利最大的威力就在於「時間」，而年輕人正好擁有這項優勢。你投資得越早，錢就有越多時間幫你工作，錢滾錢的效果就越明顯。用同樣的例子來說，若 40 年前開始每月投資 5,000 元到台股，到了 2025 年時，將累積資產逾 3,000 萬元；但若從 30 年前才開始，同樣條件下，最終可能只累積 1,500 萬元左右。
更重要的是，年輕人通常生活彈性高，財務壓力小，即使一開始沒選對投資方式，也還有時間修正。這段時間不只是資產累積的關鍵期，更是練習與學習的最佳階段。
鉅亨投資策略
現在開始，就是最好的時機
越早開始投資，你就能越早掌握自己的人生主導權。投資不只是讓你變有錢，而是讓你擁有選擇的自由、生活的彈性與未來的安全感。現在就行動，為未來的你建立一個更穩固的財務基礎！
鉅亨精選基金
|B04046
|柏瑞環球 - 環球重點股票基金
|申購
|B03870
|聯博 - 美國成長基金 AP 總報酬月配美元
|申購
|A49038
|路博邁台灣 5G 股票基金
|申購
「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw
公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 18 樓 B 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00