AI加持美半導體獲利估飆80%！貝萊德調升美股為「加碼」鎖定前50大搶龍頭紅利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-18 11:29

美伊衝突雖為市場帶來震盪，但 AI 浪潮持續推升科技與半導體企業的獲利預期，美股基本面展現強勁韌性，LSEG Datastream 估今年美國半導體股票獲利將成長 80% 。貝萊德（BlackRock）近期宣布將美股評級由「中立」調升至「加碼」建議投資人應聚焦主導大盤表現的大型龍頭企業 。

AI加持美半導體獲利再飆80%！貝萊德調升美股為「加碼」鎖定前50大搶龍頭紅利。（圖: shutterstock）

AI 主題撐腰 美股獲利預期不降反升

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貝萊德投信指出，自美伊衝突爆發以來，市場對美國 2026 年企業獲利的預期反而上升，關鍵在於 AI 主題的持續發酵 。雖然美伊談判破裂一度使風險資產承受壓力，但兩國同意重啟對話，為局勢緩和提供有力證明 。

「貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF」（009813-TW）基金經理人楊貽甯表示，儘管地緣政治風險仍需觀察荷姆茲海峽的交通復原狀況，但企業基本面依然穩健 。根據 LSEG Datastream 數據，預計今年美國半導體股票獲利將成長 80%，成為推動整體股市獲利預期上調的核心動能 。

鎖定卓越 50 企業 掌握成長紅利

在美股成長的過程中，真正左右報酬走勢的往往是站穩產業與資本優勢的龍頭公司 。標普 500 指數中前 50 大卓越企業，不僅在 AI 浪潮中佔據領先地位，更具備強大的議價能力與獲利穩定性 。