鉅亨網新聞中心 2026-04-20 17:30

中國汽車市場近期正經歷一場深刻的結構性變革。隨著國內市場從「增量驅動」轉向「存量驅動」，銷量增速放緩且價格戰趨於白熱化，「出海」已成為車企尋求增量的核心引擎。

‌



海外營收結構蛻變

根據最新財報數據，比亞迪在 2025 年的全球銷量突破 460 萬輛，強勢擠進全球汽車排行榜前五名。在總營收 8039.6 億元人民幣中，海外市場貢獻了超過 3100 億元，占比飆升至 38% 以上。這意味著比亞迪每進帳 10 元，就有近 4 元來自海外市場，國際化程度顯著提升。

此外，數據顯示，比亞迪海外業務的毛利率達到 19.46%，比國內市場高出近 3 個百分點。這表明比亞迪在更成熟、競爭更激烈的國際市場中，已擺脫了低價競爭的標籤，贏得了品牌溢價與市場認可，真正實現了質與量的同步增長。

從歐洲到新興市場的全面佈局

2025 年比亞迪海外銷量突破 105 萬輛，同比增長高達 1.4 倍。在汽車工業發源地歐洲，比亞迪去年售出 18.7 萬輛，其中 Seal U DM-i(宋 PLUS DM-i) 以 7.3 萬輛的戰績，榮登歐洲插混銷量之王，成功挑戰了大眾與沃爾沃等傳統強敵。

除了歐洲市場，比亞迪在東南亞 (如泰國、新加坡) 及美洲 (如巴西) 等多國新能源汽車銷量榜上亦頻頻奪冠。

東協等新興市場擁有巨大的人口紅利與較低的汽車普及率，成為中國品牌發揮「結構性優勢」的戰場。在泰國，中系車已佔據電動車市場的絕大部分份額，凸顯中國在技術與性價比上的雙重領先。

支撐國際化的技術研發底氣