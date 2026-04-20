鉅亨網新聞中心 2026-04-20 14:50

據多家媒體引述消息人士消息，字節跳動 2025 年的淨利潤年率暴跌超過 70%。主要原因是該公司在下半年大幅增加了對人工智慧 (AI) 業務的投資。另一方面，其海外業務表現強勁，營收年增近 50%。其中，TikTok 商城的商品交易總額 (GMV) 成長近 70%，推動海外營收占比突破 30%，創歷史新高。

字節跳動AI投資大增 淨利縮水70% 海外營收占比首破30%創新高(圖:shutterstock)

AI 投入引發利潤縮水

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字節跳動 2025 年淨利潤的「跳水」主要源於對 人工智能 (AI) 業務 的激進投入。特別是在去年第三、四季度，公司大幅增加了資本支出，用於 AI 算力採購、模型研發及基礎設施建設。

目前，字節跳動的 AI 佈局已涵蓋多個核心方向：

豆包助手：實現了多模態生成、AI 編程及智能體交互的能力迭代。

火山引擎 MaaS：成為增長最快的板塊，其大模型訓練效率與推理性能已穩居行業第一梯隊。

基礎設施佈局：預計 2026 年資本支出將進一步增加，其中超過一半的資金將專門用於採購 AI 處理器，以應對大模型訓練與推理的巨大算力需求。

海外營收成為核心增長引擎

與中國國內約 20% 的營收增幅相比，字節跳動 2025 年海外營收成長近 50%。其中，TikTok Shop(電商業務) 被視為最主要的推動力，其全年 GMV 同比增速接近 70%。

TikTok Shop 在全球市場的表現尤為亮眼：

用戶規模：活躍消費者已達 4 億人，全年 GMV 規模接近 1,000 億美元。

區域增長：美國市場銷售額成長 108%，歐洲市場增幅亦超過 100%。

市場地位：在東南亞已成為僅次於 Shopee 的第二大業者；在 2025 年 12 月，其單月 GMV 在海外市場甚至超越了 Shopee。新開拓的巴西與日本市場也分別在數月內實現了 20 至 25 倍的爆發式增長。

人才激勵與未來挑戰

面對全球 AI 人才爭奪戰，字節跳動 CEO 梁汝波將 2026 年的關鍵詞定為「勇攀高峰」，強調將持續加大對人才的投入，確保薪酬與激勵在全球市場具備領先水準。儘管公司否認了近期招聘「億元人民幣年薪員工」的傳聞，但官方坦言，若業務發展順利，核心技術人員的期權收益在未來四年確有機會達到數億元水準。

展望 2026 年，字節跳動預計將面臨持續的財務壓力。除了技術研發的高昂成本外，為因應美國市場監管而新設立的數據安全合資企業也將產生額外開支，這意味著公司的淨利潤率在短期內可能持續受壓。