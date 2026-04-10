鉅亨網新聞中心 2026-04-10 13:30

比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 集團旗下的豪華新能源汽車品牌騰勢 (Denza)，於 8 日在法國巴黎歌劇院舉行了盛大的歐洲上市發布會。此次發布會以「科技驅動優雅」為主題，正式向歐洲公眾展示其旗艦車型騰勢 Z9GT 與豪華 MPV 騰勢 D9，象徵著騰勢全球化戰略邁入全新里程碑，也代表中國高端智造實力正式進軍海外高端汽車市場。

頂尖性能與極致科技的結合

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作為品牌科技性能的旗艦，騰勢 Z9GT 搭載了先進的「易三方」技術平台，提供純電與插電混動 (PHEV) 雙動力選擇。其純電版本表現尤為驚人，百公里加速僅需 2.7 秒。

此外，該車配備獨立後輪轉向技術，可實現「圓規掉頭」以及在狹窄空間中的「蟹行」模式，大幅提升了豪華車款在城市環境中的操控靈活性。

針對商務與全場景出行，騰勢 D9 DM-i 則提供了強勁性能與實用性的平衡，其純電續航達 210 公里，滿油滿電綜合續航里程高達 950 公里，為歐洲用戶提供高品質的豪華出行方案。騰勢 Z9GT 的官方預售價已於法國、德國、意大利及西班牙等七國官網上線，起售價約為 11.5 萬歐元 (折合人民幣逾 90 萬元)。

解決充電焦慮：1500kW 閃充技術首秀

發布會的另一核心亮點是比亞迪「閃充」技術在歐洲的首發。該技術基於比亞迪第二代刀片電池，最大充電功率高達 1500kW。在常溫下，搭載此技術的騰勢 Z9GT 可實現「5 分鐘充好，9 分鐘充飽」的極速補能；即使在零下 30℃ 的極寒環境中，也僅需 12 分鐘即可充滿，較常溫僅多出 3 分鐘，有效緩解了低溫環境下的充電焦慮。

全球化布局與頂尖人才戰略

為了在保時捷 (Porsche)、BMW 與賓士 (Mercedes-Benz) 主導的歐洲市場中突圍，比亞迪正積極推進人才本地化與市場布局。騰勢已在歐洲招募超過 50 名專業人士，包含曾任職於保時捷的銷售高管 Lorenzo Soravia，並聘請前飛雅特克萊斯勒 (FCA) 高管 Alfredo Altavilla 擔任顧問。