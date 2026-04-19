鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-20 07:10

根據投資研究機構 Bernstein 最新報告，預測市場產業正站在爆發性成長的臨界點，預計相關事件合約交易量將於 2026 年底突破 2,400 億美元，並在 2030 年前擴張至 1 兆美元的龐大規模。

根據《Investing.com》報導，Bernstein 分析師指出，預測市場正快速從小眾博彩平台蛻變為更成熟的「資訊市場」。

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預測市場是一種專門平台，允許用戶針對體育賽事、企業動態、經濟指標及政治事件的結果進行合約交易。

Bernstein 報告點出推動此波成長的三項核心結構性因素：聯邦層級監管法規趨於明朗、主流通路合作夥伴關係的建立，以及相較於傳統州政府監管博彩框架的流動性優勢。

隨著預測市場逐步取得合法地位，這類平台已開始扮演高效率的預測工具角色，適用範圍涵蓋廣泛的現實世界事件結果分析。

另一項加速市場採用的關鍵因素，在於區塊鏈代幣化技術的整合。分析師認為，底層技術正在實現全球流動性，不僅能夠創建針對高度特定或小眾事件的「長尾合約」，同時也大幅降低了機構參與的門檻。

Bernstein 研究團隊表示，聯邦層級監管透明度的提升，正在擴大這些平台的潛在市場規模，使其擺脫地方州法規的限制，更有利於融入更廣泛的加密貨幣生態系統。

報告預期，隨著市場持續成熟，預測市場將成為價格發現與風險管理的重要基礎設施。