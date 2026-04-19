鉅亨網新聞中心 2026-04-19 20:00

美國副總統 J·D· 范斯（J.D. Vance）近來處境頗為艱難。《紐約客》指出，近日來他意識到，他以為自己擁有的一切，包括個人尊嚴、宗教信仰、乃至作為 MAGA 運動既定接班人的政治地位，全都繫於他向美國總統川普俯首稱臣的那份「約定」。

本文即將刊登於 2026 年 4 月 27 日的《紐約客》雜誌印刷版。作者是自 2014 年以來一直是《紐約客》專職撰稿人的 Amy Davidson Sorkin。

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根據報導，就在一兩週前，范斯還志得意滿飛赴匈牙利，為歐盟中最具民粹色彩的領導人、總理奧班站台助選，出發前在機場高調向記者表示，匈牙利民眾對他十分友善。

然而，范斯甫自匈牙利返國，川普即派他奔赴巴基斯坦與伊朗展開談判。這位曾參與伊拉克戰爭、傳原本反對軍事行動的老兵，就這樣被川普毫不掩飾地捲入戰事進程。歷經 21 小時的馬拉松談判，最終無功而返。

《紐約客》指出，川普並不在意范斯為其奔波、自取其辱。事實上，在川普心中，一座新建宴會廳在其歷史遺產中的地位，都比范斯本人更重要。

范斯談判破局後，風波接踵而至：奧班在匈牙利選舉落敗；新任教皇良十四世批評川普的「摧毀伊朗文明」言論，指其「對犯罪軟弱」；川普則在社群媒體發布一張將自己合成為身披聖袍基督形象的 AI 圖片，引發譁然。

川普事後刪文，稱誤以為圖中自己是醫生裝扮。范斯在接受《福斯新聞》採訪時替川普打圓場，說刪文是因為「很多人看不懂他的幽默」，而此時，恰是范斯宣布其新著《聖餐：重拾信仰之路》將於六月出版之際。

范斯於 2019 年就皈依天主教，自稱信仰深受聖奧古斯丁啟發，但報導稱他真正的契約對象仍是川普，面對川普冒犯教皇的舉動，他甚至奉命出面，要求良十四世不要干涉川普，在「神學事務」上謹言慎行。

《紐約客》稱，這已非范斯頭一次被迫為帶有褻瀆意味的 AI 圖片滅火。去年教皇方濟各辭世後不久，川普曾發布自己坐上教皇寶座的 AI 畫像。

當時，范斯的回應頗耐人尋味：「我通常不反對開玩笑，但我反對發動愚蠢戰爭、害死數千本國同胞。」報導稱，如此措辭折射出這屆政府的施政重心已悄然位移。

伊朗戰爭在右翼陣營內部引發明顯分歧。上週，范斯在喬治亞州雅典市出席「美國轉折點」組織的活動，坦承「伊朗這件事已造成分裂」。

黨內反戰聲音來自多個方向：有人不滿川普繞過國會行事；紅州藍領選民對油價攀升和民生問題遭到漠視憤憤不平；Podcast 主持人喬 · 羅根、西奧 · 馮等網路社群人士也持反戰立場。

在塔克 · 卡爾森、眾議員格林等人所在的 MAGA 強硬派圈子裡，坊間甚至流傳起「艾普斯坦關係網路操控川普」的陰謀論，以及涉及「敵基督」的末世說法。

活動現場，范斯還花了整整十分鐘，力挺因人身安全受威脅而臨時取消出席的已故創辦人查理 · 柯克遺孀。

他砲轟外界質疑者「滿口胡言」，矛頭明顯指向擁有近六百萬 YouTube 訂閱者的 Podcast 主持人坎迪斯 · 歐文斯，後者正是無憑散布陰謀論者之一，且公開反對伊朗戰爭。

根據報導，川普私下常詢問幕僚，范斯與國務卿盧比歐誰更適合接班，而從范斯的坎坷遭遇可以預見，共和黨初選之爭將更加詭譎複雜，黨內積怨屆時恐將全面爆發。

報導稱，值得注意的是，范斯並非單純的受害者形象。他至今仍是那個投機善變的民粹煽動者，而大選期間正是他大肆炒作移民「吃貓吃狗」謠言。

此外，他仍與奧班等極右翼人物往來密切；川普近期還任命他為反欺詐專員，重點針對「腐敗民主黨政客」。范斯同時積極拓展金主網路，入主白宮並非遙不可及。

《紐約客》指出，唯一讓局面添上幾分弔詭意味的，是美國憲法的一紙條文：依據第二十五修正案，只有副總統有權啟動認定總統喪失履職能力的罷免程序，但他目前似乎不會動用這項權利。同時，總統則無權罷免副總統。